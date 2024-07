De ce preferă Mirela Vaida vacanțele pe litoralul românesc

Mirela Vaida a fost plecată în multe destinații de vacanță care mai de care mai spectaculoase, însă vedeta spune că niciuna nu se compară cu un concediu pe litoralul românesc.

Atunci când era mică și mergea cu părinții la mare, aceștia erau nevoiți să facă adevărate sacrificii ca să-și permită un astfel de concediu.

Și tocmai pentru că îi aduce aminte de părinți, de copilărie, de momente memorabile, Mirela Vaida a ținut să-și ducă și ea copiii la mare.

„Indiferent de câte mări superbe, turcoaz, cu nisip alb sau cu peisaje de-ti taie răsuflarea am văzut, Marea noastra Neagră rămâne marea noastră… E în ADN-ul nostru, al copilăriei noastre, al concediilor de altădată, când părintii noștri faceau atâtea sacrificii să ne ducă, vara, la mare. Am revenit cu copiii mei, în acest weekend, iar ei, fascinați, s-au trezit la 6 dimineața, au iesit pe balcon si-au exclamat: „Ce frumoasă e marea noastră, mami!’ Da, e cea mai frumoasă, pentru că-i „a noastră, mami!” a scris vedeta pe rețelele sociale, în descrierea unor fotografii.

Mirela Vaida a atras toate privirile cu felul în care arată. Are silueta mult visată, însă a și muncit mult pentru ea. Nu merge la sală, dar are bandă de alergare acasă.

Întrebată dacă ține și vreo dietă, vedeta a spus:

„Da, țin diete atunci când simt că am luat-o razna, că am pus cam multe kilograme. Atunci, sigur, țin o dietă de o săptămână-două. Mă reglez, dau jos cele 2 kilograme în plus, cam atât pun eu, 2 sau 3 kilograme maximum. După aceea, revin la viața normală.

Dar nu am fost niciodată un om care să țină diete pe termen nelimitat. Uite, acum, în timp ce dau acest interviu, fierb o oală de sarmale. Știi cum miroase în casă? Miroase a costiță afumată, a slăninuță, a cârnăciori afumați, printre sarmalele acelea… E o nebunie. Mă pregătesc, după aceea, să fac o ciorbiță de perișoare. Deci, la mine în casă nu e cu dietă.

Eu sunt un om fericit când se mănâncă, și eu mănânc tradițional, frumos, românesc, nu salate și rucola. Iar atunci când simt că e cam mult și nu se mai încheie fusta, mă reglez. Mă hidratez câteva zile, țin așa un pic de „dietă sănătoasă, asta însemnând să nu consum mult, caloric. Și gata, mi-am revenit rapid! Pentru că am o viață activă și organismul răspunde imediat. De gătit, gătesc bine și chiar ar fi păcat să nu mănânce familia mea din mâna mea”, a dezvăluit ea.

