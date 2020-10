De ce s-a operat Lino Golden după ce a slăbit

Puțini știu drama lui Lino Golden, solistul care a dat lovitura cu piesa “Panamera”, pe numele său adevărat Radu Cârstea. Fostul fiu adoptiv al lui Alex Velea a ajuns pe patul de spital unde și-a făcut ginecomastie – adică și-a tăiat surplusul de grăsime de pe piept.

Cântărețul și sportivul Lino Golden a intrat din nou în atenția fanilor după ce s-a operat. Tânărul a avut 100 de kilograme, dar cu multă ambiție și sport a ajuns să dea jos 30 de kilograme în puțin peste trei luni. Acest lucru se întâmpla în urmă cu câțiva ani, dar nouă imagine nu a venit fără sacrificii. Tânărul a avut de furcă cu surplusul de piele adunat pe piept.

Solistul și-a făcut curaj să apeleze la medic și a trecut printr-o operație care i-a redat total încrederea în sine. Asta după ce mulți dintre foștii prieteni au început să radă de el și să facă glume proaste. Tânărul și-a făcut curaj și a mers la medic, unde a suferit o ginecomastie chirurgicală și o înlăturare a excesului de piele, care au durat în jur de trei ore. Intervenția a costat între 2.000 și 3.500 de euro, în funcție de clinica pe care o alegi. “La 16 ani aveam 100 de kg, atunci am luat hotărârea că trebuie să slăbesc.

După prima lună, diferența s-a văzut, atât în oglindă, cât și pe cântar; am reușit să slăbesc 10 kilograme. În trei luni de zile am slăbit 30 de kilograme”, a povestit Lino Golden cu ceva timp în urmă. De curând el s-a operat și a publicat imagini cu pieptul tăiat pe rețelele de socializare plus următorul text: “Am trecut prin multe lucruri ca să ajung aici. S-a râs de mine când eram gras, am slăbit 30 de kg, am rămas cu exces de piele pentru că am slăbit prea repede așa că am avut nevoie de această operație pentru mine în primul rând. Nu vă lăsați afectați de oamenii care va judecă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ambiție și lui @dr.florinjuravle pentru munca lui. #DacaVreiPoti”.