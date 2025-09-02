DE CE TILY NICULAE ASCUNDE MOTIVUL DIVORȚULUI DE TATĂL COPIILOR EI. NU E VORBA DE INFIDELITATE

Tily Niculae a făcut noi dezvăluiri despre divorțul de Dragoș Popescu. Actrița ascunde în continuare motivul separării de tatăl copiilor ei.

În mesajul ei nu a oferit detalii despre separare, nici măcar când a avut loc cu exactitate. Acum, ea a fost invitată în podcastul lui Cătălin Măruță unde, întrebată despre motivele care au dus la ruptură, Tily Niculae a mărturisit că nu va dezvălui niciodată ce s-a întâmplat cu adevărat, din respect pentru tatăl copiilor ei. E de părere că nimeni nu a greșit în căsnicia lor.

„Am vrut să port eu crucea asta, la fel ca multe altele și să fie clar pentru toată lumea, chiar dacă e un proces dureros. Am zis că e mai corect așa și primul om pe care l-am anunțat a fost tatăl copiilor mei, evident, și am zis că vreau să fac asta (n.r. – să anunțe ea public că s-au separat).

Am zis că este despre mine și că sunt într-o postură în care m-am simțit inconfortabil (…) N-o să spun motivele niciodată. Eu consider că nu există vinovați (…) Nu era doar despre mine. Și despre el. Și despre copii (…) Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă”, a declarat Tily Niculae.

Totodată, ea a menționat că nu a fost vorba despre infidelitate. Chiar dacă a trecut prin acest episod dureros, ea crede în continuare în căsnicie, știe că e o soție bună.

La sfârșitul lunii august s-a aflat că Tily Niculae a divorțat de Dragoș Popescu după 15 ani de căsnicie. Într-un mesaj postat pe Instagram, ea a anunțat: „După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă.

Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună”.

Sursa: Tabu.RO