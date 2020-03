De la staruri porno la mari actori: celebritățile care și-au început cariera în filme pentru adulți

Sylvester Stallone, Matt LeBlanc, Cameron Diaz și David Duchovny sunt câțiva dintre actorii care și-au început cariera jucând în filme pentru adulți, înainte de a se dedica televiziunii și cinematografiei.

Primii pași în cinematografie și televiziune nu sunt ușori. Există câteva celebrități de la Hollywood care pot s-o spună. Multe dintre ele sunt cunoscute în întreaga lume pentru că au jucat în cele mai apreciate filme sau serial, dar la început au găsit un loc doar în industria porno.

Cameron Díaz, de exemplu, odată ce a obținut succesul la Hollywood, a cerut ca materialul XXX pe care l-a filmat să fie șters. Alții, precum David Duchovny sau Jackie Chan, nu au regretat, în schimb, că au jucat în filme pentru adulți.

David Duchovny și-a câștigat reputația de „băiat rău” și a mărturisit public că este un dependent de sex, așa că nu este de mirare că a acceptat să joace în filme pentru adulți. Înainte de a juca în serialele The X-Files și Californication, a jucat în The Red Shoes Diaries, un serial de televiziune softcore, un gen de film pornografic în care nu sunt afișate acte sexuale explicite.

Înainte de a-l interpreta pe Joey Tribbiani în Friends și de a câștiga 1 milion de dolari per episod, Matt LeBlanc a făcut și el primii pași în industria XXX. Actorul a făcut parte din distribuția The Red Shoes Diaries.

Cameron Diaz a jucat într-un film porno softcore: She’s no angel, sunb regia lui John Rutter, care a avut premiera în Statele Unite în 1992. Odată ce a ajuns celebră, cu rolul din The Mask, din 1994, actrița a cumpărat drepturile asupra materialului pentru a se asigura că nimeni nu îl mai vede. În plus, a dat în judecată producătorul filmului pentru a împiedica trecutul său să iasă la lumină. Ea a câștigat procesul, dar filmul a ajuns totuși pe internet.

Jackie Chan e cunoscut drept expertul în arte marțiale, o legendă absolută în întreaga lume. Dar înainte de a obține popularitatea și admirația a milioane de fani, actorul a jucat în filmul pentru adulți All in the family (1975), sub regia lui Mu Zhu. Dar lui Jackie Chan nu îi e rușine nici astăzi că a apărut în această comedie porno, filmată în Hong Kong. „A trebuit să fac tot posibilul pentru a-mi trăi viața și nu cred că este o mare problemă”, a declarat el când a fost întrebat despre film. „Filmele porno din acea vreme erau mai conservatoare decât filmele actuale”.

Sylvester Stallone, binecunoscut pentru rolul din Rocky, a jucat în 1970 în filmul XXX The Party at Kitty and Stud’s. Stallone a primti 200 de dolari să apară în film într-o perioadă în care dormea ​​pe străzile New York-ului, în mijlocul iernii. În interviurile ulterioare, actorul a susținut că disperarea de a câștiga bani l-a determinat să joace în film.

Numele lui Arnold Schwarzenegger este într-un fel legat de industria porno. În timp ce prietenul și colegul său Stallone și-a încercat „norocul” în industria filmelor pentru adulți, fostul guvernator al Californiei nu putea sta deoparte. Deși nu a tras de fapt nicio scenă într-un film pentru adulți, s-a lăsat fotografiat gol pentru o revistă destinată minorităților sexuale.

Am văzut-o cu Elijah Wood în filmul Open Windows, dar Sasha Gray – numele de scenă al Marinei Ann Hantzis – și-a câtștigat faima pentru numeroasele sale roluri din filme XXX, lucru de care nu îi e rușine. Actrița a decis să părăsească industria filmelor pentru adulți în 2011, după cinci ani de carieră, când a fost cooptată în serialul de succes Entourage și în filmul Smash Cut. Cu toate acestea, momentul său de glorie a fost acela în care a obținut rolul principal în filmul The Girlfriend Experience, sub regia lui Steven Soderbergh.

James Franco și Jon Hamm au încercat cu orice preț să cunoască succesul. Așa că au acceptat fără nicio reținere să joace în filme pentru adulți. Nu și-au imaginat că vor deveni unii dintre cei mai renumiți actori de la Hollywood.