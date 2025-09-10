DE PE SCENĂ, LA CATEDRĂ. UN NOU ÎNCEPUT PENTRU TILY NICULAE

Actrița Tily Niculae a început un nou proiect personal. Absolventă a Facultății de Litere, ea a devenit profesoară de limba engleză.

Luni, 8 septembrie, a fost o zi plină de emoții pentru Tily Niculae, căci a început un nou capitol, cel de profesoară de engleză. Actrița predă la școala la care învață copiii ei.

Vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, însoțit de câteva fotografii semnificative, care ilustrează noua etapă în care a pășit.

„Ca profesor de limba engleză aflat la început de drum, simți cum fiecare zâmbet și fiecare ochi curios îți dau curaj, deși în piept bate un amestec de emoție și entuziasm.

Radu, cu energia lui de grupa mare, aduce o doză de inocență și curaj copilăresc, iar Sofia, elevă de clasa a VIII-a, reușește să transforme ziua într-o sărbătoare cu lasagna ei pregătită cu grijă – un gest cald care parcă spune: «suntem împreună în povestea asta».

E un nou început pentru noi. Dar, mai ales, e promisiunea că orele de engleză nu vor fi doar lecții, ci și întâlniri cu zâmbete, glume și descoperitilri”, a scris Tily Niculae pe Facebook.

Tily Niculae a vorbit la începutul verii despre emoția noului său început în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, de la Medika TV. Fosta actriță a povestit ce anume a determinat-o să lase scena pentru viața la catedră.

„În primul rând nu a fost o idee, ci o ambiție personală de a avea și a doua facultate. Mi-am dorit mereu să știu să fac și altceva în afară de actorie. Când am terminat Facultatea de Teatru, nu era timp de așa ceva, am fost timp de 10 ani în prime time, la televizor, în casele oamenilor. Au fost foarte multe lucruri pe care nu le-am materializat atunci. La un moment dat, eram acasă, ștergeam oglinda și ziceam ce-aș vrea să mai fac? Așa că m-am dus și m-am înscris la Facultatea de Litere și am zis ok, am învățat limba engleză când eram mică, aș vrea să pun în practică abilitățile dobândite în timpul profesiei de actor. Și așa am început”, susținea Tily Niculae în urmă cu ceva timp.

În formarea sa pentru noua profesie au contat foarte mult profesorii pe care Tily i-a avut la Facultatea de Litere. Finalizarea cursurilor a fost un proiect plin de provocări, pe care le-a depășit fără probleme.

„Chiar dacă a fost o experiență personală, faptul că am avut mentori în adevăratul sens al cuvântului, faptul că am reușit cu reziliență să pot duce la final aceste cursuri, având 13 examene, și multe tentative de a renunța la parcurs, pentru că era lupta între casă și școală”, a povestit Tily Niculae.

Din această toamnă, Tily Niculae va preda limba engleză în cadrul unui centru de educație privat. Elevii săi vor fi copii de vârstă mică. Fosta actriță s-a arătat foarte entuziasmată de acest proiect în care urmează să se implice.

Sursa: Tabu.RO