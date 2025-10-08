DECLARAȚIA LUI FLORIAN COLDEA ÎN FAȚA PROCURORILOR. ANCA ALEXANDRESCU FACE DEZVĂLUIRI CARE PULVERIZEAZĂ STATUL PARALEL LA ORA 21:00 – VIDEO

„Este absolut halucinant, dincolo de faptul că cel care poza în prietenul lui Dumitru Dumbravă l-a trădat pe Dumitru Dumbravă prin declarațiile pe care le-a făcut în primul moment al dechiderii dosarului în acea noapte lungă, vă aduceți aminte, când am stat până târziu în noapte până la ora 2 dimineața cu toții în transmisiune în direct așteptând verdictul procurorilor.

Cel mai interesant este faptul că apare și numele meu în declarația domnului Florian Coldea și al Realității Plus dar și a patronului realitatea Plus. Domnul Coldea încearcă să se scuze dar de fapt se afundă și mai tare. Sunt absolut convinsă ce ceea ce a spus procurorul șef al DNA, domnul Voineag , că dosarul va sta în instanță, așa va fi, pentru că văd din prima declarație a lui Florian Coldea modul cum a încercat să se scoată și să dea vina în exclusivitate pe Dumitru Dumbravă și pe alții.

Pe larg voi arăta diseară declarația, desigur că vom vorbi și despre subiectele la zi, despre ce se întâmplă și în America, despre ce se întâmplă în România, dar aceasta este noutatea, mai ales ca în platoul la Culisele Statului Paralel va fi și Cătălin Hideg care va povesti, va lua punct cu punct și va arăta minciunile generalului Coldea în această primă declarație.

Nu are cum să nu meargă mai departe acest dosar având în vedere că sunt probe solide în dosar. Am prezentat acest lucru. Este foarte clar că plățile care erau făcute din firma domnului Dumbravă către domnul Coldea certifică faptul că domnul Coldea nu a fost străin de acele optimizări de dosare, nu doar în cazul domnului Hideg, ci și în alte cazuri pentru că așa cum a spus procurorul șef al DNA este doar un prim dosar trimis în judecată în cazul domnului Coldea, mai sunt și alte personaje, vă aduceți aminte primarul din Gorj, mai este și Adamescu, sunt foarte multe alte subiecte care fac obiectul altor dosare în desfășurare”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.