Delia a ajuns “vedeta” unui film porno pe internet! Solista e furioasă că i s-a furat imaginea

Îndrăgita solistă și-a anunțat fanii că pe rețelele de socialziare există un filmuleț trucat, cu chipul ei, pe trupul unei actrițe porno. Delia a făcut pe detectiva și a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, însă a avut grijă să-și informeze și fanii de pe rețelele de socializare că există posibilitatea să i se întâmple oricui să i se fure imaginea pentru astfel de film.

Una dintre cele mai populare soliste de la noi este cunoscută pentru felul franc în care își spune opiniile. Delia a decoperit că circulă pe internet un film porno trucat cu imaginea ei, descoperind astfel că i se poate întâmplă oricui pentru că nu există legi de acest fel. Solista a făcut și pe detectiva și a aflat cine e vedetă porno pe chipul căreia i s-a pus chipul. „Nu știu cum aș putea să încep chestia asta. Gen, ar putea să fie: „heeei, sunt Delia și tocmai am văzut că fața mea este folosită în fel și chip pe internet. Hahaha, ce amuzant… nu” sau aș putea să zic „voi ați auzit de „deep fake reality” și de toate aplicațiile astea care îți pun fețe faimoase?” Nu. E mult prea serios așa. Ar trebui să par mai detașată și mai relaxată și să fac puțin mișto de asta. Nu, nici așa nu pot. Nu știu cum să abordez situația asta. Și totodată trebuie să fiu puțin cenzurată, pentru că probabil în momentul ăsta privesc și copii”, a spus Delia pe contul ei de instagram pe instastory.

„Din fericire, trăiesc în România și probabil că aici tehnologia nu a evoluat atât de mult, pentru că filmulețul în cauză are niște defecte monstruoase, ca să zic așa, adică aplicația aceea efectiv sare de pe față când actrița se mișcă mai brusc și se vede că e fals. Bine, văd oamenii cu puțină… cu un pic de inteligență peste. Majoritatea probabil că nu înțeleg despre ce este vorba, văd o imagine și nu se uită atent la detalii și la faptul că fața e nenaturală, mișcatul ochilor este nenatural și este desprins parcă dintr-un film de groază. Amuzant, dar nu, am descoperit și după ce poză au făcut toată treaba asta, pentru că am recunoscut machiajul și lumina și mi-am dat seama cine a făcut acel machiaj. Nu e amuzant deloc, pentru că chestia asta se poate duce foarte departe. Ți se poate întâmpla ție, i se poate întâmpla mamei tale, copilului tău, ceea ce ar fi absolut groaznic și poți fi manipulat în așa fel încât să pară că ai spus ceva politic, ceva ce bineînțeles e fals, pentru că se lucrează și la chestia asta cu vocea acum. Filmulețul în cauză nu are sunet. V-am spus, e făcut aici”, a mai spus solista. „Am descoperit că circulă din telefon în telefon… această mizerie. Se numește deepfake! Este un fake făcut în România… din fericire. Cu o aplicație de doi lei. Afară lucrurile stau îngrijorător de bine la acest capitol de tehnologie avansată. Se folosește o poză… bună și funcționează pe sistemul face swap! Imaginează-și cum te simți să-ți vezi fața pusă într-un astfel de context. Sau mai rău… fața mamei tale… sau a copilului tău. Oricine poate f o victimă a acestor aplicații… în scop de umilire… șantaj… etc! Căscați bine ochii și nu mai credeți tot ce zboară pe net! Stăm prost la capitolul legi în online… dar cu siguranță se vor lua masuri!”, a scris Delia pe Instagram. “Incerc sa nu dramatizez lucrul asta desi el poate fi dramatic pentru orice persoana normala la cap, echilibrata. Te poate marca o chestie de genul acesta. Esti folosit, manipulat. Fata mea imi apartine, de ce sa fie folosita. Este horror. Nu va doresc sa vi se intample. Cred ca asta e viitorul, vom fi manipulati. Nu poti controla astfel de lucruri, legal nu poti contola asta. Nu exista legi pentru asta. Prefer sa va informez si sunt impacata. Am gasit actrita originala din acel filmulet, se numeste Nicolle Anniston si este actrita de meserie”, a mai povestit în încheiere solista și vedeta TV. Iar pe rețelele de socialziare a prezentat și profilul vedetei porno pe chipul căruia i s-a pus chipul. Cum la noi nu există nicio lege, așa cum a menționat și Delia, acest lucru i se poate întâmpla oricui.