DELIRIC L-A UMILIT PE TZANCĂ URAGANU LA UN CONCERT, ÎN FAȚA A MII DE OAMENI

Mai multe vedete s-au revoltat după ce cântărețul de manele Tzancă Uraganu a declarat într-un podcast că și-a lovit partenerele de viață.

Tzancă Uraganu a declarat că el nu se consideră violent, „dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești. […] nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… Nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior – ceva mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”.

Printre persoanele publice care s-au revoltat în urma declarațiilor se numără și Deliric, care a ținut să fredoneze câteva versuri la un concert, umilindu-l pe manelist: „Femeia ține-o din scurt, că în scurt timp ți se urcă în cap/ Să-ți facă mâncare și curat/ A comentat, dă-i și-un capac, ca Tzancă Uraganu„.

Fanii lui Țzancă Uraganu au sărit imediat să îi ia apărarea, acuzându-l pe Deliric că vrea publicitate pe spatele manelistului. „Deliric nu are banii lui Tzanca, deci e zero/ Diferența dintre Țzanca și anonimul asta e că Tzanca canta pe 10 mii euro și asta pe 15 milioane lei/ S-a găsit orice sărac să cânte despre Tzanca/ Altfel nu are view, dacă nu-i pronunță numele„, sunt câteva dintre comentarii.

După declarațiile șocante ale lui Tzancă Uraganu despre violența domestică, Bursucu a șters podcastul și a oferit prima reacție publică, subliniind că nu tolerează astfel de comportamente.

„Dragii mei, în urma celor întâmplate în ultimele zile, am luat decizia să fac un video prin care să vă spun că da, aveți dreptate. Ar fi trebuit să fiu mult mai prompt în momentul potrivit. Vreau să vă spun, însă, câteva lucruri foarte importante. Oamenii care vin aici îmi sunt prieteni, cunoștințe, sau oameni pe care voi îi cunoașteți din mediul online sau de la televizor. Ei vin aici pentru a-și povești viața și pentru a se exprima liber, fără ca cineva să le dea întrebările sau răspunsurile. Referitor la episodul cu Iustin, lucrurile stau total diferit, și asta pentru că invitatul meu era acuzat direct de fosta parteneră de violență domestică. 3. M-am uitat de foarte multe ori la bucata aceasta din podcast să înțeleg ce s-a întâmplat și vreau să specific că în acele minute i-am spus invitatului meu dacă regretă, de două ori l-am întrebat dacă regretă ceva, iar la un moment dat, invitatul meu și el specifică că nu este normal un astfel de comportament”, a declarat Bursucu.

