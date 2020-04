Deși e o femeie de succes designerul celebrităților Maria Lucia Hohan trăiește o dramă

De cele mai multe ori în viața unei femei de succes se ascunde o poveste din care mulți au ce învăța. Uneori poveștile sunt despre greutățile pe care le-au intampianat pentru a ajunge unde sunt sau probelemele pe care le au. Pentru designerul Maria Lucia Hohan viața s-a dovedit nedreaptă după ce fostul partener încearcă să o denigreze făcandui greutăți.

Chiar dacă are succes în ceea ce face și creeațiile ei au fost purtate de vedete precum Eva Longoria, Jennifer Lopez, Catherine-Zeta Jones, Vanessa Hudgens, Katherine Heigl, Nicole Scherzinger sau Demi Lovato, iată că Maria Lucia Hohan trăiește o drama în viața paticulară despre care s-a hotărât să vorbească iat mesajele ei postate au fost apreciate de multe persoane publice care o îmbărbătează și îi sunt alături într-un război cu un fost partener care vrea să-i facă rău. Pe 12 aprilile designerul a publicat mesajul: “Din 500 000 de românce agresate anual, doar 15 000 depun plângere – cele mai multe nu o fac din frică. Pe de altă parte, Articolul 32 din legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie prevede că „împăcarea înlătură răspunderea penală”. Iar asta înseamnă că poliția nu mai poate interveni în războiul ăsta domestic atunci când victima – tot din frică – își retrage plângerea. În momentul de față, legea este în curs de modificare”, iar în urmă cu o lună de acest mesaj a avut unul în care așa cum spuneam a fost subiect de presă, fiind distribuit de multe femei care care probabil s-au aflat în aceeași situație.

Ce mesaj a scris Maria Lucia Hohan

“Timp de 11 ani de zile am avut o relație pe care nu am dorit să o expun public. Cu un partener de viață alături de care am doi copii, de 8 și de 6 ani. De aproape patru ani de zile mă confrunt cu un coșmar căruia i-am pus capăt în vara anului trecut, cu consecințe extreme pentru mine și copiii mei. De 6 luni de zile mă confrunt cu o campanie online, plătită și întreținută de fostul meu partener de viață, care se prezintă peste tot că fiind “Soțul” meu, deși nu am fost niciodată căsătoriți. Mi-a hărțuit familia, prietenele, angajații, toți fiind martori la această poveste, mi-a pus afacerea și implicit angajații în pericol, a plâns la comandă, a mințit, m-a urmărit și m-a hăituit în toate chipurile posibile pe fondul unui proces de custodie în care încearcă să zugrăvească un portret de monstru, “curvă” și mamă incapabilă.

Am stat ascunsă de frică și de oroare, crezând că pot fi protejată de instituții și de legi, crezând că adevărul e suficient. Am țipat, am urlat, am cedat, am greșit, am fost tărâță pe jos, la propriu și la figurat, am făcut toate greșelile unui om hăituit și dominat de un partener care deformează realitatea la fiecare pas. Deep fake, minciuni, fake news, ceva ce am trăit pe pielea mea din plin. Acum se desfășoară o campanie în care “soțul” meu închipuit este “eroul” care mi-a făcut plângere penală pentru că am coronavirus și nu respect carantină. Nu este Soțul meu, nu am coronavirus! Am fost nevoită să merg la institutul Matei Balș, la Poliție, la Direcția de Sănătate a Municipiului Bucureșți precum și la medicul meu de familie de la Spitalul Militar pentru verificări și avize epidemiologice pe care le am obținut pe toate. Am intrat în izolare, am închis fabrică și biroul încă de joi hotărând să suspend activitatea noastră a celor 70 de angajați cel puțîn până duminica viitoare pentru protecția tuturor mai ales că suntem o companie alcătuită 100% din femei majoritatea mame; a trebuit să explic părinților de la școală și directoarelor că este o campanie plătită și orchestrată de fostul partener cu care eu nu mai sunt în relație de 1 an de zile. Articolele sunt pline de minciuni și denaturări inclusiv datele la care m am întors, este menționat 28 februarie în loc de 20 februarie data reală. Deja au trecut 23 de zile de la întoarcere și nu am prezentat simptome fiind în permanentă monitorizată. Am fost vizitată și verificată de 3 ori de echipaje de poliție în decursul ultimelor 2 săptămâni, găsită de fiecare dată acasă – inclusiv astăzi. Oamenii care au citit aceste materiale au dat crezare, pe fondul unei isterii generale, de altfel ușor de înțeles, au chemat și ei poliția, oameni de la școala copiilor, din clădirea în care locuiesc. Sunt acasă, așa cum ar trebui să fim cu toții în aceste zile. M-am întors din Italia pe 20 februarie, am intrat în izolare, am respectat termenele, nu am mers la școală, am luat toate măsurile la fabrică pentru protecția tuturor. Acum sunt acasă pentru că acesta este apelul public, independent de campania de defăimare și pentru că așa este firesc, să ne protejăm pe noi și pe ceilalți și să lăsăm autoritățile să gestioneze această criză fără precedent. Nu vreau să întru în detalii sordide, o va face dumnealui oricum, deformat și fără bază ca întotdeauna, dar în era fake news se pare că oricum adevărul nu contează. Scriu aceste rânduri pentru că toate că toate, dar nu poți să creezi isterie în rândul a zeci și sute de persoane pentru că ti se pare amuzant să târaști o mamă în noroi, ca să ai “muniție” într-un proces de custodie. Am fost sunată de enorm de multe femei, pe care nu le-am întâlnit niciodată, și care mi-au spus poveștile lor de viață, cu cazuri similare, in care un om a aruncat o piatră iar ele au trebuit să lupte ani la rând să demonstreze adevărul. Suntem multe, teribil de multe, care nu suntem crezute, nu suntem auzite. Nu sunt nici prima și nici ultima, le mulțumesc celor care mi-au scris, mesajele voastre mi-au dat putere atunci când credeam că e prea mult. Vreau să îmi protejez copiii, sunt tot ce contează, copiii mei și fărâmă de viață privată care mi-a mai rămas”, a scris designerul.