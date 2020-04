Designerul care a creat rochia de mireasă pentru Meghan Markle părăseşte casa Givenchy

Designerul britanic Clare Waight Keller, care a creat rochia de mireasă pentru Meghan Markle, părăseşte casa Givenchy.

Clare Waight Keller a fost prima femeie numită director artistic la Givenchy. „În calitate de prima femeie care a fost numită director artistic al acestei case legendare, sunt onorată că am avut oportunitatea de a-i continua moştenirea şi de a-i aduce o nouă viaţă”, a afirmat creatoarea în vârstă de 49 de ani, în comunicatul Givenchy, fără să dea detalii despre viitorul ei profesional.

După ce a relansat marca Pringle of Scotland, Clare Waight Keller a plecat la Chloé, înainte de a deveni în 2017 director artistic al casei Givenchy, fondată în 1952 de Hubert de Givenchy. Ea a lucrat şi la Gucci, Ralph Lauren şi Calvin Klein.

„Sub direcţia ei artistică şi în colaborare cu echipele şi atelierele, Casa a revenit la valorile fondatoare ale lui Hubert de Givenchy şi la sentimentul său înnăscut pentru eleganţă”, a spus Sidney Toledano, PDG la LVMH Fashion Group, care deține Givenchy.

Relația lui Waight Keller cu Ducesa de Sussex s-a extins și dincolo de ziua nunții ei din 2018: a îmbrăcat-o pentru Ascot, Trooping the Colour și Remembrance Sunday. Când Clare Waight Keller, în vârstă de 49 de ani, a câștigat premiul British Designer of the Year în 2018, i-a fost înmânat de Meghan Markle, pe atunci însărcinată, într-o rochie neagră, pe un umăr, creație Givenchy.

Rochia din tulle cu linie simplă, decolteul barcă şi cu mânecile trei sferturi, desenată pentru Meghan Markle, a contribuit la renumele lui Clare Waight Keller. Din punct de vedere vizual, rochia amintea de rochia de mireasă purtată de Audrey Hepburn în Funny Face.