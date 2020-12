Designul casei și moda: modul în care interioarele au eclipsat îmbrăcămintea ca element de stil

Din moment ce pandemia ne-a limitat practic ieșirile, nu avem motive să ne îmbrăcăm într-un anume fel pentru a atrage atenția. Din această cauză, mulți dintre noi și-au îndreptat atenția spre amenajarea locuinței în acest an ciudat – aducând designul interior în domeniul modei.

Casele noastre joacă un rol vital în aceste vremuri. Ele sunt un mediu universal și o pătură de securitate în care să ne retragem din lumea exterioară. De aceea, în timpul coronavirusului, stilul în care trăim a eclipsat vânzările de îmbrăcăminte ca un element nou al modei – servind drept fundal pentru majoritatea orelor noastre de veghe și determinându-le să descoperim designul interior.

Casa a devenit o nouă dimensiune neașteptată a modei. Dacă vrei să dormi, să mănânci, să lucrezi și să socializezi în același spațiu trebuie să-ți și placă locul. Odată cu scăderea vânzărilor de îmbrăcăminte și accesorii, cheltuielile pentru bricolaje au crescut. Sunt puține locuri în care putem purta piese vestimentare la modă, de aceea oamenii investesc în case, unde proiectele de bricolaj blocate, mobilierul învechit și plăcile de gresie ciupite au început să le facă cu ochiul.

Piața este vastă – permițând oamenilor să cumpere practic la orice preț. Dacă nu vă doriți o renovare completă a bucătăriei, poate că este timpul pentru o nouă canapea, prosoape, lenjerie de pat, farfurii și bibelouri.

Chiar înainte de pandemie, mobilierul și articolele de uz casnic cunoșteau deja o creștere a interesului. În timp ce interioarele erau întotdeauna neglijate și aici ne referim la pereti și pardoseală. Dintr-o dată, scaunul a devenit noul element „IT” din 2020 (de vină e telemunca).

