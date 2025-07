DESPĂRȚIRE NEAȘTEPTATĂ ÎN SHOWBIZ. UN ALT CUPLU DE LA POWER COUPLE A DIVORȚAT

Un nou cuplu care a participat la emisiunea „Power Couple” a divorțat. Este vorba despre Lino Golden și Delia Salchievici.

Lino Golden și Delia Salchievici au decis să divorțeze după doar un an de căsnicie. Cea care a confirmat zvonurile privind despărțirea a fost chiar Delia.

Cei doi au fost la un pas de despărțire la scurt timp după ce s-au căsătorit. Invitați la podcastul lui Jorge, Lino Golden și Delia au dezvăluit că după nuntă s-au despărțit timp de câteva săptămâni.

„A fost un moment în care se adunaseră foarte multe la amândoi și am reușit să trecem peste. A fost mai importantă relația decât toate lucrurile alea proaste, certuri și discuții”, a spus Delia la podcastul lui Jorge.

S-au despărțit imediat după nuntă

Lino Golden și-a asumat vina pentru scurta despărțire după nuntă.

„După căsătorie.(n.r s-au despărțit) ne-am tras înapoi. Eram cu un picior în groapă. Un cumul de certuri, s-a umflat o bubă, a explodat, și am fost mai orgolioși decât oricând. A ținut un pic până să ne redresăm.

Na, a fost mai mult vina mea, dar… pot să zic asta. (…) Nu a fost mult timp, au fost două săptămâni. A fost un moment în care se adunaseră foarte multe la amândoi și am reușit să trecem peste. A fost mai importantă relația decât toate lucrurile alea proaste, certuri și discuții”, a precizat artistul la podcast.

Se pare, însă, că cei doi nu au reușit să treacă peste probleme, iar zvonurile privind o despărțire definitivă au început să apară din nou. Fanii au observat că cei doi nu se mai afișează împreună, ba chiar au șters și toate pozele pe care le aveau împreună pe rețelele de socializare.

Mai mult, Delia a postat recent un videoclip pe TikTok care i-a pus și mai mult pe gânduri pe fani.

„Ar vrea el să mai fie cu mine vreodată în viața asta. Dar nu o să se mai poată niciodată. A pierdut, nu mai găsește. Toate ca toate, niciuna ca mine”, spune sunetul folosit de tânără.

Despărțirea, confirmată de Delia Salchievici

Cea care a avut curajul să confirme oficial despărțirea a fost Delia. Aceasta a dezvăluit că au divorțat în luna aprilie a acestui an și că mariajul cu artistul a durat doar un an.

„Noi nu mai formăm un cuplu, asta nu mai e o speculație. Speculațiile sunt cele legate de conținutul meu din online, se speculează că e cu intenție către el, dar nu e nimic adevărat. Nu e cu direcție către el. Eu mă ocup cu Tarot, cum știe toată lumea, iar majoritatea fetelor cărora le citesc sunt în relații cu narcisiști, iar eu am făcut acele clipuri de pe Tik Tok pentru fetele care mă urmăresc pe mine, e pentru a le ajuta. S-a înțeles greșit, eu nu mi-aș spăla niciodată rufele în public, nu aș posta niciodată ceva cu intenție negativă către el.

În continuare suntem în relații bune, pur și simplu am început, pe parcurs, să o luăm pe drumuri diferite, să nu ne mai potrivim. Am divorțat, este oficial divorțul. Am divorțat la starea civilă. Totul s-a întâmplat pe pace. Nu au fost certuri între noi, a fost o discuție calmă, totul de comun acord, pur și simplu nu ne-am mai înțeles, nu ne-am mai potrivit, fiecare s-a dezvoltat în propriul său fel, iar felul în care fiecare s-a dezvoltat nu mai coincidea. Am divorțat în luna aprilie a acestui an, noi eram căsătoriți din aprilie 2024, deci toată căsnicia a durat un an.

Am ales să dau această declarație pentru că sunt foarte multe speculații în online care nu sunt adevărate. Nu am purtat o discuție despre asta momentan (n.r. despre împăcare), deci nu pot să dau un răspuns.

Personal, m-am izolat și mi-am ascultat sfaturile pe care le dau altora, m-am concentrat pe vindecare și pe regăsirea mea. Nu pot spune că sunt vindecată complet, dar simt că am propria mea identitate din nou.

Nu o să-mi spăl rufele în public, nu o să spun toate motivele care au dus la divorț. Au existat probleme între noi, că dacă nu erau probleme, nu se ajungea aici (n.r. la divorț). Probleme au fost, dar nu incidente grave precum certuri agresive, înșelat, niciun fel de violență. Noi am ales și după separare să rămânem în termeni buni. Suntem tineri, ne înțelegem”, a mai declarat Delia Salchievici, potrivit spynews.ro.

Lino Golden și Delia sunt al treilea cuplu care se desparte după participarea la celebra emisiune Power Couple. Reamintim că CRBL și Elena au fost primii care au divorțat după celebra emisiune, aceștia fiind urmați de Daiana Anghel și Sorin Gonțea.

