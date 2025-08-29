DIETA CU CARE GINA PISTOL A SLĂBIT 8 KILOGRAME ÎN DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Gina Pistol a impresionat cu silueta sa în cea mai recentă apariție publică.

Vedeta a fost prezentă la lansarea grilei de toamnă a PRO TV, unde a afișat noul său look și a dezvăluit cum a reușit să scape de kilogramele nedorite într-un timp scurt.

Ea a dezvăluit fără rețineri dieta care a ajutat-o să ajungă la rezultatul mult dorit:

„Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Practic, mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! (…) Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. A funcționat!”, a declarat Gina Pistol pentru Click.

Mai mult, Gina a precizat că merge la sală și are în continuare un regim echilibrat:

„M-am apucat de sală și încerc să ajung de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe zi, la micul dejun iau iaurt cu fructe de pădure, iar seara o salată sau un măr. Normal, în vacanțe mai mănânc altceva, și se vede diferența!”, a dezvăluit ea.

Vedeta revine pe micile ecrane din 8 septembrie, într-un nou sezon al show-ului culinar MasterChef. Prezentatoarea a mărturisit că micuța Josephine rămâne în grija lui Smiley atunci când ea merge la filmările pentru MasterChef:

„Rămâne cu Andrei când este acasă și avem și un ajutor în casă, o fată pe nume Cătălina care ne sprijină. Altfel, mi-ar fi imposibil. E foarte greu, stau de dimineața până seara la filmări. Mai este și fratele meu, care se mai joacă cu ea când rămânem noi fără energie. Cele mai grele perioade sunt acele salturi de creștere, când copilul plânge ușor și vrea toată atenția ta. Aceste momente te solicită puțin mai mult! Viața de mamă nu e așa ușoară, nu e roz!”, a povestit Gina Pistol.

Sursa: Tabu.RO