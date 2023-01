Dieta cu care Micutzu a slăbit 50 de kilograme. La ce aliment a renunțat

Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, a luat o decizie radicală legată de alimentaţie, în urma căreia a scăpat de 50 de kilograme.

În vârstă de 37 de ani, comediantul a trecut printr-o perioadă extrem de grea, în care ajunsese la o greutate de 170 de kilograme. A fost momentul care l-a făcut să înceapă o dietă cu care a reușit să scape, în total, de 50 de kilograme. Artistul a mărturisit că a început dieta pas cu pas, renunțând la carne și mai apoi la carbohidrați.

„Am slăbit pornind de la grija pentru sănătate. Când ai aproape 170 kg… Ajungi ușor la greutatea asta pentru că nu îți dai seama în momentul în care te îngrași că prinzi proporții, mai ales că îmi blocam în minte faptul că mă îngraș. Am început cu chestii mici. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați”, a declarat Micutzu, citat de wowbiz.ro.

Acesta a recunoscut faptul că la acea vreme era dependent de mâncare și avea un stil de viață complet dezordonat: „Doar mâncarea a scăpat de sub control… Dar seara rupeam când venea vorba de mâncare. Era pe genul mănâncă, mă, să fii sănătos!”.

Cosmin Nedelcu a absolvit studiile Liceului de Artă „Gheorghe Tătărescu” din Focșani. După terminarea liceului, a început cursurile la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București (UNATC). Recent, Micutzu a apărut Teambulding, film pe care l-a produs și regizat împreună cu Matei Dima.