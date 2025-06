DINU MAXER S-A ÎNSURAT CU MAGDALENA CHIHAIA. ROCHIA ÎNDRĂZNEAȚĂ PURTATĂ DE MIREASĂ

Sâmbătă, Dinu Maxer și partenera sa, Magdalena Chihaia, și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Cei doi au trăit clipe intense în timpul ceremoniei religioase, iar artistul a recunoscut că a fost profund mișcat de întreaga slujbă.

„Eu am spus că nu o să am emoții și uite că nu am putut să citesc cuvântul Domnului decât cu lacrimi. Împlinit… Este o ceremonie la care am visat toată viața, mulțumesc lui Dumnezeu că a scos-o pe Magda în drumul meu, în viața mea și ne-a unit. Am plecat de mână și ne împlinim unul altuia multe dorințe”, a declarat Dinu Maxer la finalul cununiei.

Nașii cuplului au fost Anisa și Dragoș Săndulache, care i-au însoțit cu emoție pe parcursul întregului eveniment.

Chihaia a purtat o rochie de mireasă spectaculoasă, semnată de designerul Florin Burescu. Ținuta, croită pentru a-i evidenția silueta, a fost elegantă, dar și îndrăzneață – mulată în talie și cu o crăpătură adâncă pe picior, imposibil de ignorat.

Dinu Maxer și-a refăcut viața după divorțul de Deea Maxer, cu care a fost căsătorit timp de 14 ani și are doi copii. A urmat o perioadă de tranziție, în care artistul a fost discret cu privire la viața sa sentimentală. Însă, întâlnirea cu Magdalena i-a adus un nou început. Nu puțini sunt cei care știu că între cei doi există și o diferență destul de mare de vârstă, de 12 ani.

Dinu Maxer, în vârstă de 51 de ani, și-a găsit liniștea și iubirea lângă Magdalena Chihaia (39 ani) o tânără actriță și fostă concurentă la „iUmor”. Cei doi formează unul dintre cele mai comentate cupluri din showbiz, nu doar din cauza notorietății lui Dinu, ci și pentru faptul că relația lor a înflorit într-un mod neașteptat.

