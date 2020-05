Dior lansează o carte de colorat care să te scape de stres

Dior a lansat cartea de colorat antistres la timp, după ce mai bine de 8 săptămâni s-a stat în izolare din cauza pandemiei.

Brandul de lux se alătură lui Manolo Blahnik și Jimmy Choo, care au lansat cărți de colorat printabile în timpul pandemiei de COVID-19. PDF-urile printabile ale casei Dior prezintă peisaje tropicale luxuriante inspirate din colecția Cruise 2020 a directorului artistic Maria Grazia Chiuri.

Fanii pot colora scene de inspirație tropicală, precum și să reinventeze magazinul emblematic al casei de modă din 30 Avenue Montaigne din Paris, potrivit Tabuhighlife.ro.

Completat cu șapte pagini, „Dior and the Art of Color” este o altă distracție pe care fanii o pot printa în timpul acestei perioade de distanțare socială. E dovedit științific faptul că o activitate creativă care implică colorarea reduce stresul și anxietatea.