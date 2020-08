Doamna cântecului românesc și familia ei au coronavirus

După Andreea Esca, Marcel Pavel, Ozana Barabancea sau Adriana Trandafir, iată că o altă vedetă a fost depistată pozitiv cu Covid-19. De dată această este vorba de îndrăgita interpretă de muzică populară Irina Loghin, care împreună cu familia ei au ajuns să fie internați în spital

Vestea zilei trecute a fost că îndrăgita solistă de muzică populară Irina Loghin a fost confirmată pozitiv la testul Covid-19. Interpreta a fost deja internată la Matei Balș, alături de soț, fiu și nora acesteia. Solista de 81 de ani împreună cu soțul său, Ion Cernea, şi fiul lor, Ciprian Cernea, împreună cu soția acestuia, au fost depistaţi pozitiv cu noul coronavirus. Confirmarea că este infectată a venit ulterior primului test, care a ieșit negativ. Solista de muzică populară a spus că nu are simptome, însă cel de-al doilea test a ieșit pozitiv, iar acum se află înternată alături de soț, fiu și noră în unitatea spitalicească de la Matei Balș.

„Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mâncare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spitalul care trebuie. Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului ” a declarat Irina Loghin, la un post TV, după ce primul test i-a ieșit negativ, sperând că și cel de-al doilea să aibă același rezultat. Iată încă că nu a fost așa.