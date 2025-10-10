DOINA TEODORU, ÎN BRAȚELE ALTUI BĂRBAT, DUPĂ DESPĂRȚIREA DE CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU

Doina Teodoru pare că și-a găsit alinarea în brațele altui bărbat, după despărțirea de Cătălin Scărlătescu.

Actrița a fost surprinsă în ipostaze tandre cu patronul unui restaurant din București, semn că iubirea i-a bătut din nou la ușă.

Bărbatul în cauză are multe în comun cu fostul partener al actriței. De la aspectul fizic până la profesie. Mai exact, este vorba despre Gabriel Dima, patronul de la restaurantul Senviș din Floreasca.

Însă imaginile realizate de paparazzi nu dovedesc clar că ar fi vorba de o nouă relație amoroasă. Cu toate acestea, în fotografii, cei doi apar îmbrățișați în fața unui restaurant, iar sursele mondene spun că între cei doi ar fi mai mult decât o prietenie.

Interesant este că Gabriel Dima ar avea chiar un aer similar cu fostul iubit al actriței, celebrul chef Cătălin Scărlătescu, ceea ce i-a făcut pe mulți să glumească pe seama faptului că „Doina tot de bucătari se ține”.

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a ajuns la final. Cei doi s-ar fi despărțit la începutul verii, conform Cancan.ro.

Cu toate acestea, pe paginile de social media ale celor doi încă există imaginile pe care le-au postat de-a lungul relației, inclusiv cele în care apar în ipostaze romantice.

Potrivit aceleiași surse, Cătălin Scărlătescu are deja o altă relație. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitect și e originară din Focșani. Aceasta ar fi fost surprinsă alături de celebrul chef chiar și la filmările emisiunii MasterChef de la PRO TV, dar și în Delta Dunării, acolo unde Cătălin Scărlătescu deține o casă de vacanță.

Sursa: Tabu.RO