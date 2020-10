Doliu uriaș la Hollywood! Sean Connery a murit

Lumea cinematografiei plânge după o mare stea. Celebrul Sean connery s-a stins din viață, la vârsta de 90 de ani. Actorul a murit în somn, în Bahamas. În ultima perioadă, starea lui de sănătate se degradase, transmite presa de peste Ocean.

Thomas Sean Connery s-a născut pe 25 august 1930, în Edinburgh, într-o familie cu origini irlandeze şi scoţiene. A fost votat „cel mai sexi bărbat în viaţă” de revista People, în 1989, iar în 1999, la vârsta de 69 de ani, a fost ales „cel mai sexi bărbat al secolului”.

A fost primul interpret al lui James Bond pe marele ecran – Dr. No (1962). Cariera sa de actorie a durat zeci de ani, iar numeroasele sale premii au inclus un Oscar, două premii Bafta şi trei Globuri de Aur.

Debutul în lumea filmului

Un producător local de teatru l-a întrebat dacă nu vrea să se alăture corului pentru producţia muzicală „South Pacific” ce urma să se joace pe Drury Lane din Londra.

„Nu aveam voce, nu ştiam să dansez, însă puteam arăta bine stând acolo”, declara, mai târziu, Connery.

La prima repetiţie pe care a avut-o s-a hotărât asupra carierei de actor şi şi-a ales numele de scenă – Sean -, deoarece îi amintea de eroul său favorit, Shane, jucat de Alan Ladd.

Primul rol important l-a avut în filmul „No Road Back” (1957), însă succesul a venit în 1958, când a fost distribuit în „Another Time, Another Place” (1958), unde a avut-o ca parteneră pe Lana Turner.

Sean Connery – cel mai bun „James Bond” din toate timpurile

După producţiile de televiziune „Macbeth” (1961) şi „Anna Karenina” (1961), pentru Sean Connery recunoaşterea internaţională a venit în 1962, odată cu rolul James Bond în „Dr. No”. El a mai interpretat partitura în „From Russia with Love” (1963), „Goldfinger” (1964), „Thunderball” (1965), „You Only Live Twice” (1967), „Diamonds Are Forever” (1971).

În 1999, Sean Connery a semnat producţia filmului „Entrapment”⁣, în care a şi jucat, alături de Catherine Zeta-Jones. Actorul a fost răsplătit, în 1999, cu premiul Publicului pentru cel mai bun actor acordat de Academia Europeană de Film.

Un an mai târziu a jucat în “Finding Forrester″ (2000), considerat a fi unul dintre cele mai bune filme în care a apărut, urmat de rolurile din ″⁣The League of Extraordinary Gentlemen″⁣ (2003) şi de “Indiana Jones: Making the Trilogy” (2006). Actorul scoţian şi-a pus la dispoziţie vocea, în 2012, pentru un personaj din lungmetrajul animat ″⁣Sir Billi″⁣.

A ales să renunţe la actorie în 2003, după „The League of Extraordinary Gentlemen”, un eşec atât de box office, cât şi de critică.

A avut o căsnicie fericită datorită… tăcerii

În 1962, s-a căsătorit cu actriţa australiană Diane Cilento, cu care a avut un fiu, Jason Connery, născut în 1963. Cei doi au divorţat în 1973. Sean Connery a avut apoi relaţii cu Jill St. John, Lana Wood, Magda Konopka şi Carole Mallory. S-a căsătorit în 1975 cu actriţa Micheline Roquebrune şi căsnicia a rezistat în ciuda informaţiilor privind relaţia lui cu Lynsey de Paul în anii 1980. Odată cu acest al doilea mariaj, Sean Connery are trei copii vitregi.

Sean Connery, alături de soția sa, actrița Micheline Roquebrune

Căsătoria cu franţuzoaica Micheline dura de mai bine de 40 ani, şi erau, conform declaraţiilor lor, foarte fericiţi împreună. Deşi aveau un mariaj trainic, cei doi nu putea purta o conversaţie în limba franceză, pentru că Sean nu ştia nici un cuvânt din această limbă.