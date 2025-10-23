DORU OCTAVIAN DUMITRU, OPERAT DE URGENȚĂ LA SPITAL. ACTORUL A SUFERIT UN AVC

Doru Octavian Dumitru a fost operat de urgență la Suceava, după ce a suferit un accident vascular cerebral.

Artistul a fost transferat rapid de la Spitalul Județean Bacău după ce i s-a făcut rău înainte de un spectacol la Onești.

Echipa medicală de la Suceava a reușit să efectueze o trombectomie salvatoare. Procedura a fost realizată de o echipă multidisciplinară, incluzând un neurolog, un radiolog intervenționist și un medic ATI.

„Mulțumim din suflet tuturor acestor minunați doctori menționați aici, precum și tuturor celor nevăzuți ochiului public care i-au fost și continuă să îi fie alături cu generozitate și devotament”, a transmis familia actorului, pe Facebook.

Din echipa care a realizat intervenția au făcut parte Dr. Tatiana Bardan (neurolog), Dr. Mihai Crețeanu Jr. (radiolog intervenționist) și Dr. Mara Sbiera (medic ATI). Au contribuit și colegii din Unitatea de Primiri Urgențe, inclusiv Dr. Raluca Negrea.

Medicii au oferit noi informații despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru. Larisa Blanari, managerul spitalului, a declarat că „artistul se află într-o stare stabilă și este monitorizat la secția de terapie intensivă”. Intervenția a avut un rezultat foarte bun, iar pacientul evoluează favorabil postoperator.

Doru Octavian Dumitru a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în camera de hotel din Onești, cu puțin timp înainte de a susține un spectacol programat. A fost transportat inițial la Spitalul Județean de Urgență Bacău, iar ulterior a fost transferat de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

