DRAGOȘ BUCUR ȘI DANA NĂLBARU LE-AU INTERZIS COPIILOR ACCESUL LA SOCIAL MEDIA

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au ales să-și crească cei trei copii într-un mod diferit de cel adoptat de majoritatea părinților din România. Copiii lor nu au acces la rețelele de socializare.

Actorul a explicat recent că această alegere nu ține de interdicții, ci de o filozofie de viață care pune accent pe maturizarea naturală, scrie viva.ro.

El este de părere că relația cu copiii nu trebuie să fie dominată de control, ci de sprijin și comunicare constantă.

„Sofia a făcut 18 ani. Știi care e partea bună? Că nu devine (n.r.: fiica ei nu devine adult), ca la Românii au talent, adult peste noapte. Adică, la Românii au talent, vine cineva şi peste noapte devine, să spunem, vedetă. Eh, cu maturitatea nu e aşa, din fericire copiii cresc în fiecare zi şi tu ajungi să te obişnuieşti şi cu gândul, şi cu schimbările, şi cu percepţia asupra schimbărilor prin care trec ei. Şi, pentru mine cel puţin, nu e greu. Când era mai mică, credeam că-mi va fi greu, dar nu e aşa.

Şi mai e ceva: până la urmă, îţi doreşti să crească copilul, să fie pe picioarele lui, să fie independent, nu să-l ţii tot timpul de mână şi să-l întrebi mereu: „Ia, cum te-ai îmbrăcat? Ia, ce-ai mâncat?. Evident că noi mai facem asta, şi eu, şi Dana, vorbim cu Sofia cred că de zece ori pe zi, dar e independentă. Este în continuare copil, din fericire.

Nu vor, nu se grăbesc, nu au chestia asta (n.r.: copiii lui nu se grăbesc să crească). Şi cred că are legătură cu faptul că ei n-au acces la social media. Altfel, normal, au tot ce are un om modern, adică lucrează pe calculator. Fii-miu face programare… (n.r.: Kadri) este pasionat de orice are legătură cu ştiinţa. Roxana desenează foarte frumos, chiar e talentată şi are un stil anume de a desena.

Iar Kadri, pentru că mergem pe munte destul de des şi acum vreo doi ani am fost pe Scropoasa, pe un traseu foarte lejer, care şerpuieşte pe lângă râu, ţin minte că mi-a zis: „Ce chestie! Parcă ar fi prefaţa unei cărţi drumul ăsta. A fost o remarcă absolut surprinzătoare şi de artist. Pot să spun că, acum vreo săptămână, am făcut cu el un gard electric de vreo 150 de metri, doar noi doi! Deci facem lucruri împreună. Acum îmi vine până la piept, deci o să fie înalt. E lat în spate şi, ca să dau din casă, el e masculul alfa din familia noastră, nu eu”, a spus actorul pentru okmagazine.ro.

Dragoș Bucur este foarte atent la modul în care îi educă pe Sofia, Kadri și Roxana.

„Nu ştiu dacă e un talent, dar cred că mai toţi cei care au devenit părinţi au descoperit că nu mai sunt ei cei mai importanţi. E cert că tu creşti împreună cu copiii tăi şi înveţi împreună cu ei, iar diferenţele dintre copii sunt atât de mari, încât fiecare pare că e primul. Eu nu m-am aşteptat ca la al doilea sau la al treilea copil să fie chestii pe care să nu ştiu să le gestionez, să mă surprindă. Dar am înţeles că n-au nicio legătură experienţele pe care le ai cu un copil cu cele pe care le ai cu un alt copil.

Eu cred că apariţia unui copil în viaţa unui om înseamnă salvarea omului respectiv, pentru că, la un moment dat, ajungi să te plictiseşti de propria ta persoană şi de a avea grijă de tine. OK, ai grijă de tine să arăţi bine, să te mişti bine, să faci bani, să-ţi creşti succesul, dar la un moment dat ajunge. Şi, de la acel moment încolo, dacă nu apare şi un copil, începi să te autoconsumi, să rămâi în urma vieţii tale, cumva. Cel puţin, aşa a fost pentru noi, apariţia copiilor a însemnat un restart, o percepţie diferită a lucrurilor. Şi mai e chestia asta: să nu amâni! Dacă tot amâni, tot amâni, trece timpul şi ai pierdut poate cel mai frumos sens al vieţii”, a mai adăugat el.

Sursa: Tabu.RO