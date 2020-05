Drama actriței care a jucat-o pe “Ecaterina Teodoroiu”, ucisă din cauza unei eșarfe

De cele mai multe ori sunt actori pe care îi cunoaște toată lumea dar nu știu ce povești dramatice ascund. Este cazul actriței Stela Furcovici, cunoscută din filme precum “Ecaterina Teodoroiu” sau “Iancu Zapciu” care a avut parte de o moarte precum în filme, la care nimeni nu s-ar fi putut gândi.

Tânăra actriță Stela Furcovici era foarte talentată însă a apucat să joace în doar trei filme care au devenit foarte cunoscute și iubite de public. Pe 17 ianuarie, anul acesta, ar fi împlinit 66 de ani, doar că în anul 2000 viața i s-a oprit brusc și într-un mod cutremurător. Actrița a murit la doar 46 de ani, într-un accident stupid. Stela a rămas în amintirea tuturor cu rolurile din “Ecaterina Teodoroiu” (1978), “Iancu Jianu, haiducul” (1981) şi “Iancu Jianu, zapciul” (1980) şi avea toate șansele să ajungă un nume mare în cinematografia românească.

Din păcate, a fost distribuită doar în trei dintre filmele regizorului Dinu Cocea, pelicule de referință în cinematografia românească. Tânăra era extrem de talentată și frumoasă şi ar fi putut să joace mult timp pe scenă teatrului din Turda, dar și în filme pe marele ecran, dacă soarta n-ar fi fost atât de crudă cu ea. Primul ei rol a fost cel al Ecaterinei Teodoroiu (n.r. eroina din Primul Război Mondial, care a murit pe front la 23 de ani), rol pentru care s-au luptat peste 200 de actrițe, printre care nume mari precum Violetă Andrei, Aimee Iacobescu sau Irina Petrescu. “Dar m-am oprit la ea. Fără să o cunosc. O remarcasem într-o poză și am chemat-o la probă. Semăna foarte bine, temperamental, cu Ecaterina Teodoroiu, despre care mă documentasem un an întreg. Stela Furcovici nu era actriță, era «tinereancă». Eu am luat-o din tinerețe. La teatrul din Turda era figurantă… A fost că un argint viu. Nestatornică. Tonică. Explozivă. Un spirit de revoltă o frământa mereu.

De-asta a și fost dată afară de la UNATC, unde era studentă la clasa actorului Dem Rădulescu. Pentru că nu s-a dus la orele de armată. N-a vrut. Și-atunci au dat-o afară din institut”, povestea regizorul Dinu Cocea. În urmă rolurilor pe care le-a avut, Stela Furcovici reușise să fie remarcată de un impresar american care venit în ţară că să caute tinere talente. Din păcate, soarta i-a fost potrivnică, iar pe 30 noiembrie 2000 și-a găsit sfârșitul. Cu câteva luni înainte să împlinească 47 de ani, actrița a fost implicată într-un accident de circulație pe una dintre străzile orașului Turda. A încercat să traverseze neregulamentar, iar eșarfa de la gâtul ei a fost prinsă de oglindă retrovizoare a unei măşini, iar ea a fost trântită la pământ. Impactul a fost extrem de dur, actriţa suferind o fractură craniană. Din păcate, a murit în ambulanță, în drum spre spital.