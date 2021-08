Drama cumplită prin care trece Christina Applegate, după ce a învins cancerul. Ce diagnostic a primit

O nouă tragedie se abate asupra actriţei americane Christina Applegate, după ce a învins cancerul în 2008. Aceasta a dezvăluit că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă (SM).

Applegate a cunoscut celebritatea în adolescenţă datorită rolului Kelly Bundy din serialul american Married… with Children (Familia Bundy) şi a fost recompensată cu un premiu Emmy pentru interpretarea rolului surorii lui Rachel, Amy, în Friends.

„A fost o călătorie ciudată. Dar m-au sprijinit mult oameni pe care îi cunosc, care au şi ei această afecţiune”, a scris actriţa pe Twitter marţi. Ea a solicitat să i se respecte dreptul la intimitate. Actriţa, care joacă în serialul Dead To Me, a adăugat: „A fost un drum greu. Dar, după cum ştim cu toţii, drumul continuă. Cu excepţia cazului în care (cineva) încearcă să-l blocheze”.

Laureată cu Emmy pentru rolul minor din Friends

Applegate, în vârstă de 49 de ani, a primit aprecieri pentru rolurile sale din seriale TV precum Jesse (1998-2000) şi Samantha Who? (2007-2009). Rolul din Dead To Me i-a adus o nominalizare la Globul de Aur, Emmy, premiile Sindicatului Actorilor Americani (Screen Actors Guild -SAG) şi premiile galei Critics Choice Awards, scrie BBC.

Ea a câştigat un trofeu Emmy Primetime pentru apariţiile sale în două episoade ale serialului Friends, în 2002 şi 2003. Applegate a făcut parte, de asemenea, din formula iniţială a Pussycat Dolls, pe vremea când aceasta era o trupă burlescă.

Actriţa s-a remarcat şi în lungmetraje, precum Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004) şi continuarea acestuia, Anchorman 2: The Legend Continues, Bad Moms (2016), The Sweetest Thing (2002) sau Crash Pad (2017). Ea a evoluat şi pe scena din Broadway, în producţia Sweet Charity (2005).

În 2008 a învins cancerul

În SM, stratul protector care înconjoară fibrele nervoase din creier şi măduva spinării – cunoscut sub numele de mielină – se deteriorează. Sistemul imunitar atacă în mod eronat mielina, provocând cicatrici sau scleroză. Mielina deteriorată perturbă semnalele nervoase – precum scurtcircuitul cauzat de un cablu electric deteriorat. În cazul în care procesul nu este tratat, în cele din urmă, afecţiunea poate provoca neurodegenerare permanentă.

În 2008, Applegate a suferit o dublă mastectomie după ce a fost diagnosticată cu cancer de sân. Ea a optat pentru această intervenţie după ce a fost testată pozitiv cu gena cancerului de sân BRCA1. Applegate este căsătorită cu Martyn Enable, membru fondator al trupei de rock alternativ din anii ’90 Porno for Pyros.