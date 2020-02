Dramă pentru un actor din “Young & Restless”! Shermar Moore trece printr-o nouă pierdere!

Interpretul lui Malcolm Winters din serialul “Young & Restless”, actorul Shermar Moore trăiește încă o dramă la un an după ce și-a pierdut unul dintre cei mai buni colegi, actorul Kristoff St. John care s-a sinucis în februarie 2019 după o lungă suferință. De data aceasta actorul traieste o noua drama căci mama să Marylin Joan Wilson Moore a plecat dintre noi la 76 de ani. „Îmi este deja dor de ea mai mult decât am crezut vreodată că este posibil și nu știu cum o să duc viața asta în continuare fără ea. Dar îmi iau forța de la ea și voi fi bine tot datorită ei”. Actorul cunoscut pentru serialul gen soap opera în care a jucat ani dezile dar și pentru “Criminal Minds”, o altă producție de cursa lungă de succes, a realizat o serie de videoclipuri emoționante pe care le-a publicat pe rețelele de socializare.

„Nu știu cum va fi viața fără această femeie care mi-a fost mama”, a recunoscut el. „Nu știu ce să fac, dar o voi înțelege, deoarece asta și-ar fi dorit ea. Dar tot ceea ce sunt, tot ceea ce am realizat, este din cauza acestei femei uimitoare. Mama a dispărut. Nu mai este aici. Dar ea este încă aici. Am strigat și am țipat dar ea știu că este aici și mă veghează. Călătoria noastră era deja grozavă, dar aveam planuri. Ea a obosit, avea probleme cardiace”, a spus actorul pentru fanii lui. Pe măsură ce clipurile se derulează pe rețelele sociale, Moore își asigură fanii că doare, dar că va fi în regulă, deoarece așa l-a crescut mama să, să fie puternic, să fie tare. “Îmi va lipsi mama pentru tot restul viețîi”, a mai spus actorul. Tot actorul a mai realizat câteva filmulețe cu poze și imagini cu mama să pe piesă “Because You Loved Me” cântată de Celine Dion. Fanii îi respectă pierderea și sunt alături de actorul lor preferat.