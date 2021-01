Drama Roxanei Ciuhulescu

Roxana Ciuhulescu a postat un articol pe blogul său personal, unde vorbeşte despre câteva dintre episoadele dureroase din viaţa ei. Unul dintre ele s-a petrecut în 2017, când şi-a pierdut bunica, după ce ajunsese la Terapie Intensivă, din cadrul Spitalului Militar.

Eu știu cum îți vorbesc îngerii când ești la pământ, este titlul articolului în care vedeta face mărturisiri emoționante.

„Pentru cei care spun că 2020 a fost un an greu, vă spun eu cum a fost 2017 pentru mine!

Anul 2017, pentru mine, a început pe holurile Terapiei Intensive, din cadrul Spitalului Militar. Mămăița mea era în stare gravă, intubată iar eu eram zilnic acolo, agățându-mă de speranțe și așteptând veștile medicilor de la ATI.

Insomniile și grijile lăsaseră deja urme pe chipul meu, iar părul mi-l pierdeam treptat. Deja cunoșteam rudele celor internați, iar locul acela îl puteam străbate și legată la ochi.

În spatele ușilor ATI, când auzi aparatul de monitorizare, inima “piu-piu-piu”, nu-ți rămâne decât să te rogi ca sunetul incontinuu să nu fie de la cel drag al tău.

Mirosul de dezinfectant mi-a rămas multă vreme în mâini, în nări și aveam impresia că și parfumul meu mirosea a dezinfectantul acela. Acum, în pandemie, mi-am readus aminte cum era atunci: mirosul ăla m-a urmărit multă vreme.

La final de ianuarie, într-o zi de luni, am alergat prin tot orașul ca să prind ora 16:00 lângă ea. Am avut o premoniție. Deși era în aceeași stare, i-am șoptit ceva la ureche, am îmbrățișat-o și am ieșit. Câteva ore mai târziu, aveam să mă țin de uși, să-mi jelesc Mămăița. Mă alina doar gândul că suferința ei luase sfârșit și acum era liniștită. Era deja cu îngerii.” a scris Roxana Ciuhulescu pe blogul ei.