E oficial! Andreea Ibacka revine la seriale TV și joacă cu Mihai Călin

Așa cum v-am anunțat deja, soția lui Cabral revine pe micile ecrane, însă nu va mai fi colegă cu acesta. Andreea Ibacka va juca în serialul “Adela” produs de Ruxandra Ion și va face echipa cu actorul Mihai Călin. Cei doi sunt soţ şi soţie în noul serial, însă au o căsnicie bazată mai degrabă pe respect, decât pe dragoste.

„Vă anunţ cu bucurie că fac parte din distribuţia celui mai nou serial semnat de doamna Ruxandra Ion şi dacă ar fi să vă devoalez câte ceva din culise aş spune că sunt Mona, fostă prezentatoare de ştiri, soţia unui milionar în valută forte care trăieşte totuşi cu o dramă pe care nu o exteriorizează foarte mult, şi anume cea a pierderii unei sarcini. Până să cunoaşteţi întreaga poveste, vă invit să vă lăsaţi surprinşi de toate intrigile serialului Adela!”, a declarat Andreea Ibacka.

Paul (Mihai Călin) deţine un imperiu media pe care l-a moştenit la moartea tatălui său şi şi-a dedicat întreaga viaţă afacerii pe care o preţuieşte mai mult decât orice. Cu Mona (Andreea Ibacka), fostă prezentatoare de ştiri, s-a căsătorit atunci când a aflat că aceasta este însărcinată, însă nu a iubit-o cu adevărat niciodată. Atunci când Mona a pierdut copilul într-un accident de care îl consideră vinovat pe Paul, relaţia lor s-a răcit şi mai mult. Faptul că nu mai poate avea alţi copii îi dă un sentiment de nesiguranţă în căsnicie, chiar dacă mariajul lor este bazat pe respect reciproc. Atunci când Andreea, presupusa fiica a lui Paul, despre existenţa căreia acesta află foarte târziu, se mută în casa lor, frustrarea Monei devine şi mai evidentă.

„În noul proiect Adela am rolul lui Paul Andronic, un patron media de televiziune şi alte mijloace mass-media. Paul este un tip familist, căruia îi place să locuiască într-o casă mare, înconjurat de întreaga familie. La un moment dat, vestea că are un copil de care nu ştia îi dă peste cap întreaga existenţă, dar şi pe cea a familiei lui!”, spune si Mihai Călin despre personajul său. Actorul s-a bucurat foarte tare de revenirea pe platoul de filmare: „Am nişte colegi foarte tineri şi foarte entuziaşti, foarte frumoşi, deştepţi şi talentaţi, alături de care am lucrat mult la pregătirea acestui proiect, aşa cum îi place producătoarei noastre, Ruxandra Ion, dar şi mie. Un pic cam ca la teatru, adică am avut 3-4 săptămâni de pregătire, de repetiţii, ceea ce e foarte important, pentru că ne uşurează mult munca în creionarea personajelor. Mai mult de atât, sunt foarte fericit că încep acest proiect acum, zilele astea. Vin după 6 luni în care nu am jucat deloc, abia în ultima lună am avut 5 spectacole de teatru. Ne-a lipsit mult, a fost o perioadă foarte grea, pentru toată lumea!”