E posibil s-o vedem pe Meghan Markle într-un film cu supereroi!

Meghan Markle vrea să revină în actorie însă într-un blockbuster în care să aibă rolul unui supererou. Agentul acesteia susține că ducesa își va reînvia astfel cariera.

„Meghan plănuiește o serie de întâlniri la Hollywood” , a declarat o sursă din apropierea sa, pentru New York Post. Ducesa de Sussex a semnat deja un contract cu Disney pentru a fi voice over. Dar le-a cerut agenților ei să caute activ un rol potrivit pentru ea, întrucât își dorește să își refacă cariera de actriță. „Se știe că este în căutarea unui film cu supereroi, ca voice over sau chiar pe marile ecrane. Știe că nu poate fi văzută doar ca actriță. Oamenii nu pot trece pentru faptul că ea este Meghan Markle”, a adăugat sursa.

Aparent, a existat un oarecare interes pentru Markle – agentul ei, Nick Collins, are multe oferte, scrie Daily Mail. „El caută în mod activ un asemenea film pentru ea. Iar Meghan este deschisă pentru cele mai bune oferte”, a mai spus sursa. Cum Disney deține Marvel și are drepturi asupra tuturor personajelor sale, ar fi posibil ca Markle să joace rolul unui supererou pentru aceste studiouri. Cu toate acestea, „este determinată să joace din nou și consideră că un film mare, emblematic, este modul în care poate reveni… Ceva care să plătească bine, dar care să nu o pună în față sau în centru”.

Nick Collins este cel care a reprezentat-o pe Meghan în perioada în care aceasta a jucat în serialul „Suits”, înainte de a se mărita cu Prințul Harry.

Prințul Harry și soția sa au avut un început oarecum dificil în noua lor viață. Canada a refuzat să plătească pentru securitatea lor atunci când vor deveni 100% independenți, la 1 aprilie. Cuplul urmează să părăsească oficial monarhia britanică pe 31 martie.