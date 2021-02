Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”, a născut. Prima fotografie cu bebelușul

Ecaterina Ladin, actrița care o interpretează pe Dalida în serialul Las Fierbinți, a născut pentru a doua oară, chiar cu nouă zile înainte de ziua ei de naștere.

Anunțul a fost făcut pe contul ei de socializare, acolo unde actrița a și publicat prima imagine cu băiețelul ei nou născut.

Ecaterina Ladin a postat o imagine adorabilă, cu bebelușul ei, alături de un mesaj emoționant: „… până la lacrimi mi-e dragă viața!”, a scris ea în descriere.

Printre vedetele care au felicitat-o se numără unii dintre colegii din Las Fierbinți, dar și alte vedete din showbiz, precum Flavia Mihășan.

A născut mai devreme

„Trebuie să nasc la începutul lui martie. Mai sunt vreo trei-patru săptămâni, dacă stau cuminte. Dacă nu, poate vine mai devreme. Știm ce nume îi punem copilului, e un nume românesc, de sfânt, ca și la primul copil. Nu îl spun încă. Eu nu am avut nimic de spus, soțul a propus numele, eu am spus: da. Dacă o să ne dea Dumnezeu o fată, o s-o numesc eu”, spunea actrița, în urmă cu doar câteva zile.

Ecaterina Ladin și soțul ei s-au căsătorit pe 6 iunie 2015 și mai au un fiu.