Eddie Murphy, despre cum e viața cu 10 copii: „Centrul vieții mele este familia mea și copiii mei, nu cariera mea”

Știm cu toții că a avea o carieră de succes și a fi un părinte iubitor, grijuliu și dedicat este greu pentru oricine. Ei bine, nu pare să fie cazul lui Eddie Murphy. Nu numai că este un actor, producător, scriitor și comedian de renume și mare succes, dar este, de asemenea, un tată atent cu cei 10 copii.

Starul în vârstă de 58 de ani a vorbit în emisiunea realizată de Ellen DeGeneres despre cum este să fie tatăl a 10 copii. Întrebat despre experiența lui de tată cu zece copii, starul a răspuns că este fericit, însă părerile oamenilor despre asta sunt amestecate. „Bărbații se uită la mine ca la un nebun. Și mă întreabă cât mă costă”, a explicat el. În schimb, femeile văd altfel situația lui: „Cred că li se pare ceva sexy. De genul: Numai Eddie Murphy poate face așa ceva. Numai lui i se poate întâmpla.”

În urmă cu un an, actorul a făcut o poză de Crăciun cu cei zece copii, prima fotografie cu toată familia lui, relatează Us Weekly. Ultimul copil al starului, un băiat, Max, s-a născut pe 30 noiembrie 2018. Este al doilea copil pe care Eddie Murphy îl are cu logodnica lui, modelul Paige Butcher, după fetița lor, Izzy, în vârstă de trei ani.

Lui Eddie Murphy îi place să aibă o casă plină. Actorul și-a întemeiat familia în 1989, când i s-a născut primul fiu, Eric. Și odată cu trecerea anilor, familia lui a crescut din ce în ce mai mult. Aproape 30 de ani mai târziu, Murphy și-a întâmpinat al zecelea copil, pe Max.

Simplul gând de a avea 10 copii poate fi copleșitor pentru mulți dintre noi. Dar, se pare, nu lui Eddie Murphy. El a dezvăluit că îi place și este fericit că are o casă plină. Într-un interviu, când a fost întrebat dacă a avea 10 copii este prea mult, el a spus: „Nu, pare în regulă”.

Eddie Murphy are 10 copii cu 4 femei

Chiar dacă are o familie amestecată, membrii ei se înțeleg perfect. Se pare că nu există dramă sau certuri, deoarece starul american se asigură că toată lumea se înțelege perfect, inclusiv mamele copiilor săi. Murphy a dezvăluit că păstrează integritatea familiei: „Este un festival de dragoste la casă”, mărturisește el. Murphy își iubește copiii în mod egal și este mândru de fiecare dintre ei. Chiar și cu 10 copii, acesta nu are un favorit. Îi iubește pe toți la fel și se consideră un om binecuvântat, deoarece toți s-au dovedit grozavi.

Prioritatea lui este să-și păstreze familia fericită, sănătoasă și îngrijită. Și a dezvăluit că tot ce își dorește în viață este să rămână persoana care este și să petreacă cât mai mult timp cu familia și cu oamenii pe care îi iubește, spunând: „Cariera mea, sau ceea ce sunt eu ca artist, nu este centrul vieții mele. În centrul vieții mele sunt familia mea și copiii mei.” Eddie Murphy a devenit bunic. Fiul său, Myles Mitchel, i-a oferit o nepoată.