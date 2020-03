Efectele negative neașteptate pe care izolarea socială le are asupra sănătății

Să fii singur sau în izolare socială îți poate afecta starea de sănătate. Există chiar și cercetări care arată că izolarea socială crește riscul de boli cardiovasculare, demență și depresie. Mai mult, unii cercetători sunt de părere că izolarea socială poate să crească riscul apariției inflamațiilor.

Inflamațiile apar atunci când sistemul imunitar produce chimicale utile în lupta cu infecțiile sau rănile. Pot apărea și atunci când suntem stresați. Inflamația locală pe termen scurt – cum ar fi atunci când vă tăiați accidental degetul – poate fi utilă, dar inflamația pe termen lung ușor ridicată este asociată cu sănătatea precară. Cercetătorii susțin că singurătatea și izolarea socială sunt legate de această inflamație crescută pe termen lung.

Cercetarea de față are la bază 14 studii despre singurătate și 16 care au examinat izolarea socială. Legătura dintre izolarea socială și nivelurile crescute de inflamație poate avea mai multe surse, după cum arată Kimberley Smith, de la University of Surrey. De exemplu, oamenii sunt ființe sociale – izolându-se, ei devin stresați, iar stresul are un efect direct asupra sistemului imunitar. De asemenea, cercetătorii sunt de părere că există o șansă ca răspunsul sistemului imunitar să fie mai puternic când ne aflăm la izolare, întrucât atunci există un risc mai mare de a ne răni.

Persoanele care sunt izolate social au niveluri mai ridicate de proteină C-reactivă și fibrinogen. Proteina C-reactivă este frecvent utilizată ca indicator al inflamației, iar nivelurile ridicate sunt asociate cu o sănătate precară. Fibrinogenul ajută la coagularea sângelui și este mai mare atunci când oamenii sunt răniți. Atunci când oamenii au niveluri crescute pe termen lung ale acestor markeri inflamatori, se pot îmbolnăvi.