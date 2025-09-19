ELENA BĂSESCU A PIERDUT LUPTA CU KILOGRAMELE! S-A ÎNGRĂȘAT CONSIDERABIL!

Elena Băsescu a fost surprinsă de paparazzi într-o ipostază rară și relaxată, arătând mai puțin aranjată și vizibil obosită, în timp ce își lua copiii de la școală. Fiica fostului președinte pare că a pierdut lupta cu kilogramele.

Dacă în trecut Elena Băsescu obișnuia să fie mereu aranjată, cu machiaj impecabil și ținute atent alese, de această dată a optat pentru un look lejer: tricou negru, pantaloni comozi, șlapi și ochelari de soare. În imaginile surprinse, vedeta părea mai „pufoasă’ și vizibil obosită, semn că trece probabil printr-o perioadă mai solicitantă.

După ce a parcat mașina în fața casei, copiii și bona au intrat în locuință, în timp ce Elena a rămas la portbagajul mașinii, de unde a scos câteva sacoșe, înainte să se îndrepte și ea spre casă, cu brațele pline și expresia obosită.

Fiica fostului președinte a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Bogdan Ionescu, cu care s-a căsătorit pe 1 septembrie 2012 și cu care are doi copii: Sofia Anais și Traian. După despărțire, Elena a avut o relație cu Cătălin Tomată, alături de care a devenit mamă pentru a treia oară, dar nici această relație nu a durat.

„A fi mama a trei copii nu mi se pare un lucru atât de greu, așa cum poate se vede din exterior. Primesc ajutor, nu ascund asta. Primesc ajutor de la bunici. Sofia și Traian sunt omogeni. Se înțeleg, au răbdare, mă ajută cu Anastasia, sunt foarte implicați. Nu există gelozii între ei. Au așteptat-o cu nerăbdare de când era în burtică, abia așteptau s-o cunoască.

Tata e un bunic exemplar, implicat și dedicat, dar care nu dorește să-și răsfețe nepoții peste măsură. Este sever când vine vorba de educație, cum a fost și cu mine și cu sora mea. Are foarte multă răbdare cu nepoțeii lui”, spunea Elena Băsescu, în urmă cu 6 ani.

Sursa: Tabu.RO