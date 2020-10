Elena Gheorghe, în ipostaze cum nu a mai fost văzută

După ce a cucerit inimile fanilor cu muzica aromână, Elena Gheorghe a lansat o piesă de dragoste sensibilă, ce subliniază cele mai intense trăiri și sentimente. „Vulnerabili” este un single ce dezvăluie o călătorie a inimii, în care sufletul devine „descoperit” în fața iubirii. Compus de Alex Pelin alături de Andy Platon și Vlad Lucan, piesa a fost însoțita de un videoclip inedit, filmat în două anotimpuri, în care frumoasa artistă înfățișează o prezență cosmică, divină și senzuală.



Nu este pentru prima dată când Elena filmează în condiții dificile, însă întotdeauna i-a plăcut să se implice trup și suflet în proiectele pe care le lansează. „Am filmat cadrele în apă toamna, la puține grade. Am avut simptome de răceală și am avut nevoie de câteva zile de recuperare. Partea bună din tot răul a fost că nu am avut concerte, căci altfel mi-aș fi pus vocea la încercare, după orele de stat în frig și apă rece. Dar a meritat, pentru că videoclipul a ieșit așa cum a fost desenat de regizor, iar piesa aceasta este exact ce avem nevoie”, declară Elena.



Artista apare în ipostaze extraordinare, îmbrăcată cu „doar” două kilograme de sclipici. „După filmări am reușit să «împart» sclipici timp de câteva zile peste tot. Casa a fost plină de «amprente» sclipicioase și cea mai fericită a fost Amelie, bineînțeles, care deja se vedea într-un basm cu prințese”, povestește aceasta.



Hituri în limba aromână precum „Lună Albă”, „Ela Ela” și „Steaua imshata”, dar și piese de succes precum „Ecou”, „Disco Romancing”, „The Balkan Girls”, „Mamma mia” și „Până dimineața” au cucerit publicul și topurile de specialitate de-a lungul timpului. În urmă cu un an, Elena și-a cântat povestea de iubire și a lansat „Numele tău”, unul dintre cele mai emoționante single-uri din cariera artistei.