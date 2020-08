Elena Ionescu, ex Mandinga, și-a făcut mărire de sâni cu grăsimea proprie

După ce a câștigat marele premiu de 250.000 lei de la un reality-show celebru iată că fosta solistă de la Mandinga mai are parte de câteva noutăți în viața ei. Elena Ionescu a apelat la o mărire de sâni printr-o nouă metodă și are parte și de un alt reality show de data această împreună cu copilul ei.

Elena Ionescu de 32 de ani, fosta solistă din trupa Mandinga a câștigat anul acesta premiul de 250.000 de lei din care vrea să-și ia casă pentru ea și fiul ei. Iar de curând a semnat un nou contract cu o altă televiziune pentru a face parte dintr-un alt reality- show. În plus, Elena și-a făcut mărire de sâni la medicul specialist Călin Doboș și momentan se află în convalescență, fiind pansată și folosește un corset după operație. “Operația de augumentare mamară cu grăsime proprie e exact cea ce spune și denumirea mărirea sânilor folosind grăsimea proprie a pacientei. Operația are două etape: recoltarea grăsimii și filtrarea ei și apoi injectarea grăsimii în sâni. Perioada de recuperare e scurtă, neimplicând traume asupra muschiului pectoral, vindecare rapidă, în câteva zile poate conduce mașina, a doua zi poate ieși și la plimbare. Evident, că la orice operație, o perioadă trebuie să evite activitățile sportive și expunerea la căldură. Dar asta nu poate însemna că nu poate merge într-o vacanță la mare sau într o zonă caldă și când iese de acolo să se pună sub o umbrela fără a se mai acoperi complet. Față de operația de mărire a sânilor cu implant siliconic sportul se poate relua mai repede, undeva la 4 săptămâni față de 6-7, și activitățile curente care implică mâinile, deasemenea se pot relua mai repede, nefiind necesară protejarea sânilor cum este cazul când se aplică un implant”, a spus medicul Călin Doboș.

Solista trebuie sa aiba grija de activitățile ei si ce miscari face. “A fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o pentru mine, după o naștere, când sănii nu mai au același tonus cum aveau înainte. M-am interesat în jurul meu și am văzut păreri bune despre domnul doctor și am decis ca el să îmi facă această intervenitie. După care mă simt foarte bine, sunt foarte mulțumită și mi-am recăpătat încrederea în mine. Mi-a dat mult curaj inclusiv cu felul în care am aflat despre această intervenție și m-am simțit foarte bine, nu am avut niciun fel de durere sau recuperare. Recomand celor care își doresc un aspect natural al sânului și un tonus extraordinar. Am să le arăt tuturor care e stătea mea după această intervenție în următoarea perioadă, mai ales că încep un nou show de televiziune. Sunt foarte mândră că am făcut această schimbare acum ca un respect pentru mine și pentru cei care mă urmăresc. Să se înțeleagă foarte bine că această este o tunare și pur și simplu o necesitate a unei femei care are grijă de ea și am făcut cea mai bună alegere, mă simt foarte bine. După a două zi am început filmările, deci corpul și-a revenit instant, n-am avut dureri așa cum mă așteptăm sau cum mi se spusese. Cu siguranță voi mai trece pe la domnul doctor când voi mai avea nevoie de orice îmbunătățire”, a povestit Elena.