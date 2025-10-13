EMILY BURGHELEA A NĂSCUT A TREIA OARĂ! A ASCUNS SEXUL COPILULUI TOATĂ SARCINA

Emily Burghelea a adus pe lume cel de-al treilea copil, iar prima fotografie de după naștere a topit inimile fanilor.

Emily a ținut sexul copilului secret pe tot parcursul sarcinii, dorind să trăiască surpriza alături de soțul ei, Andrei. Chiar și după naștere, vedeta a ales să păstreze misterul, fără să dezvăluie încă dacă familia s-a mărit cu o fetiță sau un băiețel.

„Am reușit”, a scris vedeta pe Instagram.

Comentariile nu au întârziat să apară, mii de fani felicitând-o pentru curajul și naturalețea cu care a trăit această perioadă specială.

„Felicitări Emily! Recuperare ușoară și multă sănătate!”; „Ce drăguț!!! Doamne ajuta !! Ești o mămică puternic.”; „Bravo, Emily! Vă îmbrățișez pe toți”; „Doamne ajută, așteptăm această veste.

Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și binecuvântări în familie”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Cu doar câteva ore înainte de naștere, Emily le-a dat emoții tuturor atunci când a postat pe Instagram imagini din spital. Era dusă pe un scaun cu rotile de o asistentă, iar mesajul scurt – „Wish me luck!” („Urați-mi noroc!”) – a stârnit valuri de reacții printre urmăritorii săi.

Partenerul ei, Andrei, i-a fost alături pas cu pas și a postat mai multe fotografii și clipuri din drum spre maternitate. Într-una dintre imagini, blondina apare vizibil emoționată, în timp ce el glumește încercând să detensioneze atmosfera: „S-a rupt apa? Că ea nu mai vorbește cu mine!”.

Sursa: Tabu.RO