Emily Burghelea, pe masa de operații, după accidentul de mașină

Emily Burghelea a fost la un pas să-și piardă viața, după ce a fost implicată într-un groaznic accident rutier, în Mauritius. Vedeta a revenit în țară cu fața aproape desfigurată și corpul plin de vânătăi.

Emily umblă în acest moment din spital în spital, pentru că are nevoie de mai multe operații, trupul ei fiind plin de vânătăi, iar fața aproape desfigurată.

„Sunt prin spitale acum. Alerg dintr-o parte în alta să fac rost de toate documentele necesare pentru operații. Suntem în România, am ajuns în țară.

Nu sunt în cea mai bună formă acum. Aș vrea să vorbesc despre operații după ce o să știu că totul este bine. Trec printr-o perioadă foarte dificilă. Nu am fost niciodată operată de nimic.

Doar Dumnezeu ne-a călăuzit! Sănătatea e neprețuită! Și Dumnezeu este mare! El ne-a salvat realmente!”, a declarat Emily Burghelea pentru Click!

Emily Burghelea a trecut prin momente de coșmar în vacanța din Africa, unde a fost implicată într-un grav accident de mașină.

În drum spre aerport, taxi-ul în care se afla Emily, împreună cu nașa ei, s-a izbit violent de un TIR parcat. Cele două au scăpat ca prin minune cu viață din înfiorătorul accident, în urma căruia mașina în care erau s-a făcut zob.

„Am intrat frontal într-un TIR. Am scăpat cu viață doar datorită lui Dumnezeu. Eram în taxi, mai aveam 5 minute până la aeroportul din Mauritius. În ultima curbă, pe un drum neiluminat, orbiți de faza lungă a tuturor celor de pe contrasens, ne-am izbit frontal la 80 km/oră de un TIR care a apărut din senin parcat în mijlocul străzii.

Eram doar eu, cu nașa. Toată familia ne aștepta la aeroport. În momentul impactului, din inerție, nașa a venit peste mine și m-am izbit de geamul mașinii strivindu-mi fața, apoi ne-am trezit amândouă pe parbrizul mașinii. Sau mai bine zis… M-am trezit doar eu. Ea era inconștientă.

Am simțit că mă învăluie o senzație de moleșeală care mă trimitea să mă întind pe câmp. Am început să zic <<Tatăl Nostru>> și primul gând care mi-a venit în minte a fost să mă scutur de toată durerea, să o iau pe nașa de acolo și să fugim. A fost primul semn divin.

Nașa delira, nu răspundea la nimic din ce o întrebam. Striga doar <<Where is my son?>>( n.r: Unde este fiul meu?). Un moment mai înfiorător ca acela nu am trăit niciodată.

Moartea ne-a făcut cu mâna. Când închid ochii resimt fiecare moment și mă doboară. Tremur când îmi aduc aminte. Pașii noștri pe lângă moarte nu s-au oprit aici, am fost ghidate de Dumnezeu și lucrurile au luat o întorsătură la care nimeni nu s-ar fi așteptat…”, a povestit vedeta, pe pagina ei de socializare, unde a postat și un film din timpul accidentului.

