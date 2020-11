Emily in Paris: cum să reproduci machiajul și coafurile lui Lily Collins

Sprâncene XXL, ten de păpușă, păr ondulat … Iată exact produsele care au fost folosite pentru a reproduce machiajul și coafurile actriței Lily Collins din serialul de pe Netflix, „Emily in Paris”.

În timp ce serialul de pe Netflix continuă să fie intens discutat din cauza clișeelor sale exacerbate asupra francezilor, aspectele lui Lily Collins din „Emily in Paris” atrag toată atenția femeilor. Nu numai, și fashionistele și-au îndreptat ochii spre ținutele sale create de stilista Patricia Fields (la fel ca Carrie Bradshaw în „Sex and the City” sau costumele din filmul „The Devil Wears Prada”), dar și pe machiajul și coafurile ei.

În serie, primul prieten al Emily la Paris, Mindy Chen (interpretată de Ashley Park), îi spune că „pare prea americană”. Prin urmare, protagonista începe să-și schimbe stilul încetul cu încetul, pentru a arăta ca o adevărată pariziancă

„Era fetiță și avea deja un sentiment de perfecțiune. Cu timpul, a devenit puțin mai sofisticată”, explică Aurélie Payen, make-up artistul serialului, pentru revista Refinery29. „Toate detaliile referitoare la machiajul ei, părul sau hainele ei trebuiau să fie în tendințe, deoarece locuia la Paris, orașul modei”.

Cum reproduci machiajul și coafurile ei

Între stilul frumos „fără efort” al lui Caroline de Maigret și șicul natural al lui Audrey Hepburn, aspectul frumos al lui Emily Cooper este suficient pentru a-i face pe americani gelosi.

„Ea caută acel „je ne sais quoi” și acest aer foarte relaxat european”, susține Mike Desir, hairstilistul serialului. „Emily trebuie să arate perfect și impecabil, deoarece franțuzoaicele își poartă părul natural și își îmbrățișează imperfecțiunile”.

Bucle lejere

Pentru a obține părul mătăsos în valuri al lui Emily, care nu se strică niciodată sub pălărie sau beretă, hairstylistul Mike Desir a folosit fixativ Bumble & Bumble pentru a-i conferi părului „textură moale”.

Ten impecabil

Orice make-up artist din Franța vă va spune: cel mai bun machiaj începe cu o piele frumoasă. „Scopul meu în aceste patru luni de filmare la Paris a fost să mențin pielea perfectă a lui Lily Collins”, dezvăluie Aurélie Payen.

„În calitate de make-up artist de aproape 20 de ani, știu că îngrijirea pielii este cel mai important ritual zilnic înainte de machiaj”, a adăugat. Pentru a pregăti pielea actriței, i-a pulverizat mai întâi pe față un tonic pe bază de plante de la marca Quantum Botanika. Apoi a amestecat gelul hidratant al mărcii cu câteva picături de ulei pe care le-a masat cu atenție pe față. I-a hidratat buzele cu aceeași marcă de balsam de buze, apoi a umplut zona ochilor cu o mască cu colagen, înainte de a trece în cele din urmă la machiajul propriu zis.

Un machiaj proaspăt și natural

Make-up artistul Aurélie Payen s-a asigurat că pielea lui Emily rămâne proaspătă și naturală în timpul zilei. Pentru aceasta, a pregătit un fond de ten amestecând serul Glow Drops de la Dr. Barbara Sturm cu fondul de ten Vitalumière Aqua de la Chanel. A aplicat pe pomeți și pleoape un fond de ten de la Tom Ford, iar la final a aplicat rimelul Dior’s Pump Up The Volume. Buzele ei roz-nude au fost realizate cu un combo de rujuri Pillow Talk de la Charlotte Tilbury și Velvet Teddy de la MAC.

Look glamour de la Hollywood

Potrivit make-up artistului Aurélie Payen, aspectul frumos al parizience se schimbă odată cu apusul soarelui pe Sena! „Frumusețea franțuzoaicelor este fără efort în timpul zilei, dar puțin mai sofisticată noaptea. Franțuzoaicelor le place întotdeauna să-și scoată în evidență buzele sau ochii pentru o petrecere, rareori ambele în același timp!”, observă ea.

Lily Collins – urmașa lui Carrie Bradshaw din Sex And The City

Lily Collins este protagonista unei noi producții de pe Netflix – Emily In Paris, care aduce cu atmosfera redată de serialul-cult de la începutul anilor 2000 – Sex An The City. Emily In Paris este produs de Darren Star, cel care a creat și serialul a cărui protagonistă a fost Carrie Bradshaw, personaj interpretat de Sarah Jessica Parker.

Lily Collins, alias Emily, calcă pe urmele lui Carrie Bradshaw și reia povestea încheiată de predecesoarea ei la Paris. Lily este Emily, „o femeie curajoasă căreia nu-i este frică să dea piept cu lumea” și acceptă un job incitant la Paris, la o companie de marketing, pentru a aduce o perspectivă americană asupra afacerilor.

Ca și predecesoarea ei, Emily este o fashionistă care va face paradă cu ținute spectaculoase pe parcursul serialului și pe care le va afișa în peisajul inconfundabil parizian. Cea care se va ocupa de ținutele afișate de Lily Collins în serial este nimeni alta decât Patricia Field, semnatara styling-ului lui Carrie Bradshaw din SATC.

Din distribuția serialului mai fac parte Kate Walsh, cunocută mai ales din Grey’s Anatomy și Private Practice, Ashley Park (Tales of the City), dar și actori francezi precum Samuel Arnold, Arnaud Viard, Camille Razat și Lucas Bravo.