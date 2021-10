Emma Răducanu, mesaj în românește pentru fanii din România – VIDEO

Emma Răducanu este fără doar și poate senzația momentului, după ce a câștigat primul turneu de Grand Slam la doar 18 ani. Jucătoarea de tenis a reușit să devină campioană la US Open fără să piardă niciun set.

Sportiva cu origini românești a confirmat prezenţa la turneul de tenis Transylvania Open WTA250, turneu organizat la Cluj-Napoca, și a transmis un mesaj pentru fani, în care recunoaşte că este nerăbdătoare să se întoarcă în România.

Salut! Mă bucur că am ocazia să joc la Transylvania Open. Tatăl meu este român și am experiențe frumoase în țară. Abia aștept să ne vedem! Pa!.

Omggg Emma talking in Romanian is the cutest thing ever 😂😍😍😍

