ENRIQUE IGLESIAS ȘI ANNA KOURNIKOVA AȘTEAPTĂ AL PATRULEA COPIL

Anna Kournikova (44 de ani) și Enrique Iglesias (50 de ani) se pregătesc să își întâmpine al patrulea copil. Cuplul are gemeni și o fetiță.

Anna este deja la jumătatea sarcinii, iar cei trei copii ai cuplului, gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de șapte ani, și Mary, de cinci ani, urmează să devină frați mai mari. Fotografiile din timpul verii, în care Anna purta haine largi în timp ce ieșea cu copiii prin Miami, au stârnit speculații privind sarcina.

Un apropiat al familiei a declarat pentru HOLA! că sarcina decurge bine și că Anna este sănătoasă și în formă. Aceasta va fi a noua nepoată pentru mama lui Enrique, Isabel Preysler. În timp ce Enrique își continuă cariera muzicală de succes, familia rămâne prioritatea sa.

La Los40 Music Awards din Santander, anul trecut, cântărețul spunea: „Sunt relaxat acasă, cu copiii, bucurându-mă că îi pot duce la școală, că îi pot vedea crescând… În 24 de ore cresc atât de repede și vreau să mă bucur de fiecare moment”.

Vestea sarcinii vine la câteva luni după un incident care a provocat îngrijorare, când Anna a fost fotografiată într-un scaun cu rotile. Din fericire, soacra ei a confirmat că nu a fost vorba despre nimic grav: „E doar o mică entorsă la picior, dar știți cât de dureroase pot fi”.

Anna și Enrique s-au cunoscut în 2001, când ea a apărut în videoclipul piesei “Escape” a cântărețului, și s-au îndrăgostit. Mai bine de două decenii mai târziu, trăiesc într-o casă superbă în Miami, într-un cartier cunoscut drept „Billionaire’s Bunker”, lângă locuințele lui Jeff Bezos, Ivanka Trump și Tom Brady.

