EROS RAMAZZOTTI REVINE LA BUCUREȘTI ÎN 2026

Dupa showul soldout de acum doi ani, Eros Ramazzotti revine la Bucuresti pe 22 aprilie 2026 la Laminor Arena in cadrul turneului mondial “Una Storia Importante”. Primele 500 de bilete au pret earlybird si se pun in vanzare joi, pe 17 aprilie la ora 10:00.

Videoclipurile care au apărut neașteptat în ultimele zile pe străzile din New York, Madrid și Buenos Aires au stârnit entuziasm. Acum, totul capătă contur: Eros Ramazzotti anunță TURNEUL MONDIAL UNA STORIA IMPORTANTE, o călătorie muzicală ce va începe în Februarie 2026.

După cele două concerte programate pe 17 și 18 octombrie 2025 la Ziggo Dome din Amsterdam – o premiera monidala de gală unica si exclusivistă a turneului – noul turneu mondial, produs și distribuit de Friends & Parteners și Radiorama, va debuta pe 14 februarie 2026, la Accor Arena din Paris. Aceasta va fi prima oprire dintr-o călătorie palpitantă prin 30 de țări, împărțită în patru etape ce vor acoperi Italia, Europa, America de Nord și Canada, precum și America Latină. Un turneu cu o singură destinație: inimile fanilor din întreaga lume.

Turneul marchează și mult așteptata revenire a lui Eros pe stadioanele din Italia. Pe lângă concertele deja anunțate în Udine, Milano, Roma, Napoli, Messina și Bari, această aventură live devine și mai specială odată cu vestea concertului de pe Stadionul Allianz din Torino: Eros va fi primul artist care anunță un spectacol pe stadionul emblematic de la Juventus, marcând debutul oficial al acestei locații pe harta marilor concerte live.

Una Storia Importante devine astfel titlul unui turneu ce evocă legătura profundă dintre Eros și publicul său, o conexiune autentică și durabilă, care trece dincolo de timp, granițe și generații. O poveste compusă din muzică, emoții și împărtășire, care continuă să fie scrisă cu aceeași intensitate dintotdeauna, susținută de peste 80 de milioane de discuri vândute și mai mult de 9,3 miliarde de ascultări la nivel global.

Biletele se pun in vanzare pe iabilet.ro la urmatoarele preturi:

– Ultra VIP – doar 200 de locuri – fara loc in fata scenei, acces separat si bar separat. Include earlyentry si afis cadou si acces in toate categoriile de bilete – 1299 lei

– Premium – in tribuna fara loc, la inaltime, aproape de scena cu bar separat – doar 500 de locuri – 799 de lei in presale si 900 la intrare. Include earlyentry si afis cadou.

– Categoria A – fara loc in fata scenei in spatele categoriei Ultra VIP – 369 de lei in earlybird, 389 in presale si 420 la acces

– Categoria B – fara loc, in spatele categoriei A – 259 de lei in earlybird, 279 in presale si 300 de lei la intrare

Posesorii de bilete Ultra VIP au acces in toate categoriile de bilete.

Posesorii de bilete Premium au acces si in categoriile A si B.

Locatia Laminor Arena parte din Hala Laminor (Bulevardul Basarabia 256) beneficiaza de parcare la subsol cu 1300 de locuri (cu plata, pazita) asa ca puteti veni cu masina la concert.

Copiii sub 10 ani au intrarea gratuita insotiti de un adult posesor de bilet valabil doar in Categoriile A si B.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco din toata tara, Magazinul Muzica din Bucuresti si pe terminalele Selfpay. Online puteti plati cu cardul, prin Revolut Pay, prin Paypal, folosind carduri de tichete culturale Sodexo, Up si Edenred, pe factura la Vodafone sau Orange sau in rate cu carduri de credit acceptate. La pretul tuturor biletelor comandate se adauga comisioanele agentiei de ticketing.

Un eveniment BestMusic Live Concerts

Sursa: Tabu.RO