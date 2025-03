“Ești mai frumoasă decât crezi” – campania GRAL Medical & OncoFort și P.A.D.I.R. a ajuns la ediția a III-a

Frumusețea unei femei nu se măsoară în aparențe, ci în forța interioară, în felul în care își poartă povestea și în lumina pe care o răspândește în jurul ei. Fiecare femeie care trece printr-un tratament oncologic merită să fie privită cu admirație și respect.

Campania „Ești mai frumoasă decât crezi!”, organizată de GRAL Medical & OncoFort, alături de P.A.D.I.R., este dedicată acestor femei puternice, care ne inspiră prin reziliența lor și prin dorința de a merge mai departe.

Frumusețea înseamnă curaj și speranță

Între 4 și 8 martie 2025, în cadrul noii secții de oncologie a spitalului OncoFort, femeile care urmează tratamente oncologice vor avea parte de o experiență menită să le readucă încrederea și bucuria. În aceste zile, ele vor primi nu doar îngrijire și atenție, ci și o îmbrățișare prin gesturi mici, dar semnificative: sesiuni de machiaj realizate de profesioniști, micropigmentare sprâncene, pentru a reda expresivitatea privirii, peruci, alese special pentru fiecare femeie sau produse de îngrijire și cadouri personalizate.

Anul acesta, evenimentul este cu atât mai special, deoarece coincide cu deschiderea unei noi secții oncologice în cadrul Spitalului OncoFort. Aici, pacienții vor găsi un spațiu modern, gândit pentru a oferi nu doar tratamente medicale, ci și o îngrijire purtată cu respect și empatie.

Această campanie nu ar fi posibilă fără sprijinul unor parteneri de încredere, care și-au unit forțele pentru a oferi pacientelor o experiență memorabilă: Viorica Cosmetics, Cupio, Farmec, Belher, Tabya Lashes, Regivero, CAMP – Cocktail and Makeup Party, Mirela Vescan MakeUp Academy, Carla Laszlo, SIMETRIC by Larisa Tanase, Selena Beauty Concept, Andrea Stoica, Magenta Men, G. Cosmetika și Revive Production.

GRAL Medical & OncoFort, in parteneriat cu P.A.D.I.R., cred cu tarie ca frumusetea poate fi transformata intr-un alt mod de a straluci, in lupta zilnica pentru supravietuire. In aceasta batalie, femeile devin adevarate eroine, cu inimile pline de forta si rezilienta.

GRAL MEDICAL – Grija pentru pacienți

GRAL Medical nu este doar o rețea medicală, ci o comunitate construită pe empatie, profesionalism și dedicare. Fondată cu capital 100% românesc, compania și-a propus să ofere pacienților oncologici cele mai bune condiții de îngrijire, punând accent pe confort și tratamente personalizate.

GRAL Medical înseamnă grijă, respect și dorința constantă de a evolua pentru binele pacienților săi. În fiecare centru al său, echipele de specialiști se implică activ în crearea unui mediu în care fiecare pacient să se simtă susținut și înțeles. Investițiile continue în infrastructură și tehnologii medicale moderne demonstrează angajamentul de a oferi servicii medicale de înaltă calitate și accesibile tuturor.

Spitalul OncoFort, parte a rețelei GRAL Medical, dispune de 4 secții specializate: radioterapie, chimioterapie, chirurgie și dializă, alături de unități oncologice în Ploiești, Craiova, Pitești și un centru de medicină nucleară la Caloian. Toate acestea contribuie la oferirea unui tratament personalizat, bazat pe nevoile fiecărui pacient.

Pentru servicii medicale de calitate, decontate CNAS, tratamente oncologice și consultații de specialitate, vă rugăm să sunați la 021 323 0000 sau să vizitați www.gralmedical.ro și www.oncofort.ro.

