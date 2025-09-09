EUGEN CRISTEA, ÎNDURERAT DIN NOU! DUPĂ CE ȘI-A PIERDUT SOȚIA, ACTORUL A AVUT PARTE DE O ALTĂ SUFERINȚĂ

După ce și-a pierdut soția, pe Cristina Deleanu, la câteva luni, actorul Eugen Cristea și-a pierdut și cățelușa, care nu a mai rezistat de dorul actriței.

Eugen Cristea nu a păstrat cenușa soției sale, care a dorit să fie incinerată, însă o are acasă pe cea a cățelușei. Actorul a suferit foarte mult și după animalul său de companie.

„Îmi este destul de greu! Nu mă așteptam. Eu sunt un om tare, un semn de foc, dar lupt din greu ca să îl întrețin. Acasă nu am decât cenușa cățelușului. Am lăsat urna la crematoriu. Și dacă tot am pomenit de cățelușă vreau să vă semnalez un amănunt absolut inedit, ciudat, și în același timp foarte interesant.

În urmă cu exact două săptămâni, mi-a murit și cățelușa, dar a murit la un interval fix de trei luni. Deci, soția a murit fix pe 15 mai și cățelușa pe 15 august. Trei luni. Atât a rezistat singură, fără Cristina. Cum se spune la noi, a tânjit după ea. Bucuria mea- dacă poate fi numită o bucurie, cu ghilimelele de rigoare-este că sunt convins că s-au întâlnit acolo, Sus și în serile libere stă și o plimbă”, a declarat Eugen Cristea, pentru Viva.ro.

Eugen Cristea a fost până în ultima clipă alăturid e soţia sa, iar acum susţine că aceasta are grijă să-l viziteze în vise și să-i transmită că este bine. „Am visat-o încă din prima seară. Și de atunci se întâmplă destul de des, dar interesant este că mi s-a adresat în vis și a spus: e foarte bine! Eu cred cu tărie în aceste lucruri”, a declarat Eugen Cristea.

Actorul nu a trecut încă peste pierderea soţiei, dar este recunoscător că are sprijinul prietenilor. „Am mai multe prietene, este şi o vecină de bloc. Am mai povestit, are trei copii, sunt meditați de mine și a trebuit să preiau doi dintre ei. Eu aveam numai unul pentru limba franceză, dar acum e și fetița pentru română, matematică și cel mic pentru franceză. Firește pro bono, fără nicio pretenție.

Pe urmă este fina mea de cununie, pe care noi am cununat-o, care e de asemenea un om foarte drăguț. A fost eleva a doamnei, cea mai bună elevă a sa la actorie, care actualmente conduce Teatrul „Ion Creangă”, mai merg pe la spectacole.

Mai am o prietenă foarte bună la Târgoviște, un om cu totul deosebit, care tot așa îmi este alături. Și aș specifica, nu în ultimul rând, vechea și constanta mea prietenă de peste 30 de ani, celebra Marina Almășan, care îmi este alături și care de asemenea m-a ajutat foarte mult, dându-mi foarte mult de muncă”, a mai declarat Eugen Cristea.

Sursa: Tabu.RO