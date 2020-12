Evanescence revine cu un nou album

Trupa americană de rock Evanescence va lansa noul album pe 26 martie 2021. Discul se va numi The Bitter Truth, relatează bandul pe Twitter.

Our first album of original music in almost a decade, ’The Bitter Truth’ is available for pre-order now! Get “Yeah Right,” “Use My Voice,” “The Game Is Over,” and “Wasted On You” instantly when you pre-order. https://t.co/P3y03Cyn6x pic.twitter.com/pLd8fqIgEZ — Evanescence (@evanescence) December 4, 2020

Trupa scrie în anunț că va fi primul lor album cu piese originale în aproape un deceniu. Synthesis a fost lansat în 2017. De ce s-a numit așa? Pentru că „este o sinteză, o combinație sau un contrast între trecut și prezent, între organic și sintetic.” Cel mai recent album a fost Evanescence, din 2011, numit după trupă.

Ca să anunțe lansarea viitorului album, trupa a lansat single-ul „Yeah, Right!”, împreună cu alte trei piese: Wasted On You, The Game Is Over și Use My Voice.

Dacă ești nerăbdător, poți face o precomandă, care vine și cu 4 piese de pe viitorul album.

Trupa rock cu solista Amy Lee s-a lansat în 2003, cu single–ul Bring Me To Life, care a devenit un succes internațional. Au urmat alte piese precum My Immortal , Going Under și Call Me When You’re Sober.