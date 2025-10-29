EVENIMENTE DE HALLOWEEN ÎN BUCUREȘTI 2025

Halloween-ul are loc vineri, pe 31 octombrie. După West Side Hallo Fest, Bucureştiul se umple de petreceri, concerte şi multe alte evenimente tematice.

Iată o listă cu evenimentele care vor avea loc în Bucureşti, potrivit OnEvent.

Halloween la Casa Experimentelor

Evenimentul are loc vineri, 31 octombrie, între orele 10:00-18:00, la Casa Experimentelor – Romanian Science Center. Între orele 10:00 – 18:00, cu ultima intrare la ora 17:00, atât cei mici, cat și cei mari, sunt aşteptaţi costumaţi la Casa Experimentelor. Fiecare vizitator costumat va primi, la intrare, un număr de concurs care va fi prins de costum, iar ceilalţi vizitatori vor fi invitaţi să voteze costumul cel mai bun.

Costumele clasate pe primele trei locuri de la fiecare premiere vor primi, din partea Casei Experimentelor, câte un premiu. Premierea costumelor se va face la ore fixe: 12:00, 14:00, 16:15 și 17:45. Pentru a participa la eveniment este necesară o rezervare care poate fi făcută de pe pagina oficială de Facebook, iar numărul de locuri este limitat: doar 60 de persoane pe oră. Rezervarea poate fi făcută şi pe mai multe ore. Costumele se pot înscrie în concurs o singură dată, indiferent de numărul de ore petrecut.

Pumpkinfest – Cel mai mare zid de dovleci sculptaţi

Evenimentul se desfăşoară de pe 31 octombrie, ora 10:00, până pe 2 noiembrie, ora 20:00, în Parcul Lumea Copiilor. Toamna asta, Bucureștiul se aprinde în lumina a 30.000 de dovleci sculptați. În cele trei zile, oamenii pot lua parte la construcția celui mai mare zid iluminat cu dovleci din Europa, promiţând trei zile de distracție, gusturi autentice și magie de Halloween într-un singur loc.

Castelul Bântuit – Halloween

Evenimentul are loc vineri, 31 octombrie, de la ora 12:30, la Piscina Ilioara. Piscina Ilioara se transformă în “Castelul Bântuit”, unde cei mici vor avea parte de activităţi de neuitat. Aceştia pot picta dovleci pe care îi vor lua acasă ca amintire, pot face turul labirintului groazei, unde misiunea este să descopere și să adune cât mai multe dulciuri, pot participa la parada costumelor cu premii pentru cele mai creative ținute, pot modela baloane dar vor avea parte și de alte activități pline de voie bună Locurile sunt limitate: doar 50 de copii, fiind necesară o rezervare făcută în prealabil, telefonic.

Halloween Weekend – Vrăji, teroare și groază în stare pură

Evenimentul se desfăşoară de pe 31 octombrie, ora 17:00, până pe 2 noiembrie, ora 22:00. În weekend-ul de Halloween, la Cinema Europa, groaza devine sărbătoare. Între suspans psihologic, vrăjitorii și creaturi de coșmar, filmele de Halloween pregătesc trei seri de neuitat unde frica se transformă în spectacol. Printre filmele care vor fi rulate se află “The Blair Witch Project (1999)”, “The Texas Chain Saw Massacre (1974)” sau “Halloween (1978)”. Biletele pot fi cumpărate direct de la Cinema Europa.

Halloween Mood

Evenimentul are loc vineri, 31 octombrie, de la ora 18:00 la Misbits. De Halloween, la Misbits, se promite o seară în care muzica estompează ușor granița dintre ritm și reflecție, lumină și umbră. Cei care vor întreţine atmosferă sunt Avram Şi Codrin, pentru care “suntele vorbesc de la sine”.

Michael Jackson’s Thriller Tribute

Evenimentul are loc vineri, 31 octombrie, de la ora 18:00 la Berăria H. Vineri, ritmul şi mişcările lui Michael Jackson vin în Oraşul cu Chef de Viaţă, într-un concert tribut unic. Pe scenă va urca italianul Andreea Imparato alături de trupa sa. La eveniment se vor auzi melodii precum “Bad”, “Beat It”, “Billie Jeans”, “Dirty Diana” și, bineînțeles, “Thriller”.

Preţurile biletelor sunt următoarele:

Categoria A – în fața scenei cu loc la masă: 79 de lei

Categoria B – acces general cu loc la masă: 59 de lei

Categoria C – părțile laterale cu loc la masă: 39 de lei

Biletele pot fi cumpărate online de pe www.yellowtickets.ro, iar mesele pot fi rezervate telefonic sau prin email.

Halloween Spooky Night

Evenimentul are loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, între orele 20:00 – 04:00, la Wicked Bar. “Lasă-ți corpul la ușă și bântuie noaptea în cel mai bun costum al tău. Spirite în pahar, melodii care trezesc morții și sperieturi la fiecare colț”, se arată în descrierea evenimentului.

The End of the World Party

Evenimentul are loc vineri, 31 octombrie, de la ora 20:00, la Grădina Floreasca. The End of the World Party a ajuns la ediţia a 10-a, fiind “iconica Petrecere de sfârșit de lume” care revine la Grădina Floreasca pentru o ediție specială aniversară. Costumele sunt regula serii: înfricoșătoare, suprarealiste, scandaloase sau orice altceva între acestea. Preţul unui bilet este de 50 de lei.

Halloween Bash ’25

Evenimentul are loc vineri, 31 octombrie, de a ora 20:00, la Club Control. Halloween Bash revine pentru al patrulea an consecutiv cu D.E.N.I.S. & Plant. Camera 1 a clubului se transformă într-un “film” de groază în toată regula, plin de surprize înfiorătoare. Costumele sunt recomandate, iar cele mai creative vor fi recompensate. Evenimentul promite un spectacol cutremurător, care acoperă discografia trupei și ascunde un număr înfricoșător de surprize. Biletele pot fi cumpărate de la intrare cu 80 de lei.

Ani de liceu – Halloween Edition

Evenimentul are loc în noaptea de 31 octombrie – 1 noiembrie, între orele 21:00 – 04:00, la Fratelli Studios. Fratelli Studio devine locul unde se strigă catalogul pe ringul de dans, cu hituri care au marcat generații. Anii de liceu sunt sinonim cu emoția primei iubiri, cu prietenii de neînlocuit și cu libertatea de a visa. Sunt amintirile care nu se uită niciodată – și pe care acum le retrăim împreună într-o noapte specială de Halloween. Evenimentul combină atmosfera petrecerilor din sufrageriile de altădată, banchetele, balurile și toate evenimentele din perioada liceului cu discotecile anilor ’80, ’90, 2000 și până astăzi, cu prieteniile, distracția și hiturile care ne-au definit tinerețea. În liceu creăm amintiri care ne însoțesc toată viața, iar evenimentul își propune să readucă la viață aceste momente prețioase. Un bilet pentru Acces General este 100 lei, însă preţul biletelor care se pot cumpăra şi de la intrare încă nu este anunţat.

Fairy Halloween

Evenimentul are loc vineri, 31 octombrie, de la ora 21:00, la Paque Bistro&More. “De Halloween, strigăm zânele și altele creaturi cu nărav de petrecere și facem magie cu shoturi din partea casei, să ne țină la dans. Ne vom distra câ nebunii, că frumoși vom fi sigur! Cu muzica lui DJ Triky”, se arată în descrierea evenimentului. Rezervările se pot face telefonic.

Halloween Party: Alice in Dark Wonderland

Evenimentul are loc vineri, 31 octombrie, de la ora 21:200, la M Society. Evenimentul propune o seară care devine o incursiune în propria ta curiozitate – o experiență inspirată de Alice in Wonderland, reinterpretată în stilul recognoscibil al M Society: elegant, misterios, subtil și surprinzător. Camerele vilei se transformă în lumi paralele, fiecare cu propriul simbolism: “The Mad Tea Party”, “Through the Looking Glass”, “Cheshire Cat’s Hideout”, “Potion Corner & Mad Hatters’ Bar”, “The Dark Forest Room”.

Halloween – Club Mono

Evenimentul se desfăşoară în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la ora 22:00 până la ora 06:00, la Club Mono. Zombi, vrăjitoare, fantome și monștri, asta îi aşteaptă pe petrecăreţi în “Casa Bântuită” a clubului Mono. Cele mai bune costume vor fi premiate în cadrul festivalului de costume, iar câştigătorul va pleca acasă cu 4 bilete gratuite la următorul festival privat, VitaminTree 2026 dar şi cu o sticlă de rom pentru a continua petrecerea. Preţul unui bilet este de 30 de lei înainte de miezul nopţii, iar după ora 00, creşte la 40 de lei.

Halloween – Club One

Evenimentul are loc vineri, 31 octombrie, de la ora 22:00, la Club One. Evenimentul promite o noapte în care reggaetonul întâlnește forțele întunericului, iar dansul devine un ritual sub lumina lunii pline. “Pasiunea latino se împletește cu nebunia nopții și totul devine o experiență de care nu vei uita niciodată”. Biletele pot fi cumpărate de la intrare şi costă 100 de lei.

Ups, Altfel de Halloween

Evenimentul are loc vineri, 31 octombrie, de la ora 22:30, la #altfel Unirii. “Pregătește-ți masca, adună-ți gașca și lasă-ți fricile la intrare – e noaptea în care întunericul dansează cu noi”, se arată în descrierea evenimentului.

Muertos Carnivale

Evenimentul are loc vineri, 31 octombrie, de la ora 23:00, la Belgua. În noaptea în care granița dintre lumi dispare, Beluga devine templul umbrelor și al ritmurilor care aprind spiritele. Misterul, culoarea și muzica se amestecă într-o petrecere ca o poveste spusă în flăcări și fum de mezcal.

Sursa: Tabu.RO