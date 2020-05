EXCLUSIV Ilinca Vandici: “Când ai un copil mic în casă, îți umple el timpul”

Pentru Ilinca Vandici, prezentatoare de televiziune, fosta actriță și mai nou, vloger, timpul petrecut cu un copil în carantină nu a fost unul ușor. Și nici nu a trecut foarte repede. Am stat de vorbă cu vedetă despre noile ei pasiuni, despre viața de familie și despre prietenii pe care abia așteaptă să-i revadă după 15 mai.

Tabu: Cum a fost perioada aceasta de izolare pentru tine? Cu cine te-ai izolat și unde?

Ilinca Vandici: O perioadă cu super multe provocări ce țin de latura umană, spirituală, o perioadă în care am încercat să folosesc în favoarea mea tot ceea ce am trăit, o perioadă de reîntoarcere la lucrurile normale, la rădăcini! Am stat izolată cu familia mea și ne am bucurat de tot timpul petrecut împreună, Zian (fiul ei, n.r.) a fost, cred, cel mai fericit de prezența noastră totală alături de el!

Cum ți-ai umplut timpul?

Când ai un copil mic în casă, îți umple el timpul, nu ai momente de respiro sau de plictiseală… M-am jucat cu Zian foarte mult, am citit, am făcut sport, am mai filmat câteva vlog-uri pentru canalul meu de YouTube și cam atât…

Fiul tău a înțeles de ce ești mai mult acasă cu el? Cum i-ai explicat ce se întâmplă?

Deocamdată este mic, nu am stat să îi explic situația actuală pentru că nu era cazul, însă așa cum spuneam, el a profitat la maxim de prezența noastră lângă el acum.

Ți-ai descoperit pasiuni noi în această perioada? Ai continuat să faci vlog?

Nu neapărat, am făcut câte puțin din tot ce iubeam înainte de pandemie și oricum nu am avut timp pentru a mă gândi sau redescoperi alte pasiuni. Da, am continuat să filmez pentru vlog, de acasă, și am descoperit că mă pot descurcă singură și în această situație, pentru că nu am vrut să pierd contactul cu prietenii mei din mediul online…

Ce te inspiră cel mai mult în ceea ce faci?

Absolut orice…Sunt o tipă senzorială, atentă la ceea ce mă înconjoară și atunci multe lucruri devin sursă de inspirăție…

Cu cine ai păstrat legătura în ultima perioadă? Cu cine ai vorbit cel mai des?

Cu gașca mea de prietene și cu colegii de la “Bravo, ai stil!”. Ne am auzit aproape zilnic și chiar aș putea spune că ne a apropiat și mai mult această perioada!

Ce muzică asculți? La ce gen de filme sau seriale îți place să te uiți?

Ascult muzică comercială, artiști români sau internaționali, iar în domeniul cinematografic mă pasionează filmele sau serialele SF… urmăresc orice gen, îmi place suspansul și acțiunea, filmele inspirate din viața reală, documentarele, însă rămân pasionată de SF uri!

Îți e dor de platourile de televiziune, de filmări? Veți relua curând filmările la “Bravo, ai stil?”

Oh, Doamne! De asta mi e cel mai dor! De filmări, de colegi, de energia de pe platourile de filmare… Deocamdată așteptam să vedem ce vor decide autoritățile, sper că în curând să revenim la filmări și să ne bucurăm de tot ceea ce reușim să le oferim telespectatorilor noștri!