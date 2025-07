După 15 reprezentații sold out pe scena Operei din București, cel mai de succes musical al tuturor timpurilor revine în repertoriu în ianuarie 2026. După un an și jumătate de așteptare, una dintre cele mai spectaculoase producții montate vreodată în România revine acolo unde i-a fermecat pe mii de spectatori: pe scena Operei Naționale București.

Este vorba despre producția românească a musicalului “Fantoma de la Operă”, apreciată pentru interpretările sale impresionante, scenografia grandioasă și emoția intensă care a umplut sala la fiecare reprezentație.

Dacă ai fost printre cei care au aplaudat cu inima plină sau dacă ai regretat că ai ratat magia, acum e momentul să te pregătești. Spectacolele vor avea loc în ianuarie 2026, iar datele exacte vor fi anunțate în curând.

Înscrie-te acum cu adresa ta de e-mail pentru a fi printre primii care vor fi anunțați când biletele intră în vânzare: https://thephantomoftheopera.ro/alerta.

Aceasta nu este doar o revenire. Este întoarcerea unei legende pe scena care i-a fost casă. Și tu poți fi din nou parte din poveste.

Considerată una dintre cele mai de succes producții muzicale din toate timpurile, dar și cea mai costisitoare la nivel mondial, “Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber a fost pusă în scenă la Opera Naţională Bucureşti și a avut premiera pe 31 martie 2023, în regia lui Răzvan Ioan Dincă, dirijor Daniel Jinga, scenografie, decor și costume Gary McCann, coregraf Violeta Dincă, regizor secund Raluca Popa, asistenți coregrafi Florin Tănase și Alexandra Gavrilescu, asistent scenograf Gabriella Ingram, traducerea și adaptarea Ernest Fazekas, lighting designer Bogumił Palewicz, sound designer Kamil Biedrzycki.

Muzică de Andrew Lloyd Webber

Versuri de Charles Hart

Versuri suplimentare de Richard Stilgoe

Libret de Richard Stilgoe și Andrew Llyod Webber

Bazat pe romanul “Fantoma de la Operă” de Gaston Leroux

Regizat inițial de Harold Prince

Orchestrație de David Cullen & Andrew Llyod Webber

Producție originală de Cameron Mackintosh Ltd. şi The Really Useful Group Ltd.