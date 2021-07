Fast fashion | Închirierea hainelor, mai puțin „verde” decât aruncarea lor

Transportul și curățarea chimică le fac cea mai proastă opțiune ecologică pentru consumatorii de modă, potrivit unui studiu.

Un studiu a dezvăluit că închirierea hainelor, recunoscută de mult ca unul dintre „răspunsurile” la criza de sustenabilitate a modei, este mai nocivă pentru planetă decât aruncarea lor. Studiul, publicat de revista științifică finlandeză Environmental Research Letters, a evaluat impactul asupra mediului a cinci moduri diferite de a deține și arunca haine, inclusiv închirierea, revânzarea și reciclarea.

S-a constatat că închirierea hainelor a avut cel mai mare impact climatic dintre toate. Costul de mediu ascuns se regăsește în costurile de livrare și ambalare. Închirierea implică o cantitate mare de piese de transport. Curățarea chimică este, de asemenea, dăunătoare pentru mediu, potrivit The Guardian.

Închirierea hainelor a fost gândită la alternativa durabilă la moda rapidă, popularizată de companii precum Rent the Runway și personalități publice precum Carrie Symonds, care și-a închiriat rochia de mireasă și ținutele ei pentru conferința G7. Gwyneth Paltrow este pe tabloul Rent the Runway și Ralph Lauren a anunțat o gamă de închiriere.

Moda generează 5% din emisiile globale

Sectorul în creștere, care, potrivit GlobalData, va avea o valoare de 2,3 miliarde de lire sterline până în 2029, a fost susținut ca o posibilă soluție la criza de mediu a modei. Un raport al Forului Economic Mondial din acest an a sugerat că industria generează 5% din emisiile globale.

Cu toate acestea, în loc să rezolve criza de mediu a modei, închirierea ar trebui recategorizată. „Ar trebui să ne gândim la închiriere ca la cumpărături la mâna a doua”, a spus Dana Thomas, autorul cărții Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes.

Studiul a constatat că multe firme de închiriere utilizează în mod greșit termenul „economie circulară” – sistemul în care hainele sunt transmise de la persoană la persoană înainte de a fi reciclate – ca formă de spălare verde. Cercetarea mai sugerează că cel mai durabil mod de a consuma moda este să cumperi mai puține articole și să le porți cât mai mult timp.