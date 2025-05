Femeile care au candidat la președinția României. Puține au avut curajul să intre în cursa pentru Palatul Cotroceni

Făcând o incursiune în istoria alegerilor prezidențiale, puține femei au avut curajul să participe în cursa pentru Palatul Cotroceni.

În anul 2000, avocata Grațiela Bârlă a făcut istorie în România, devenind prima femeie care a avut curajul să candideze la funcția de președinte. Deși finalul competiției a fost unul dificil, cu un rezultat de doar 0,55%, gestul ei a deschis un drum simbolic, arătând că femeile pot, chiar și într-un domeniu dominat de bărbați.

„Din păcate, imaginea femeii în politică a fost puternic afectată de prezenţa soţiei fostului dictator. Ştim foarte bine ce tip de reacţie exista faţă de femeie, care era privită într-un mod condescendent, ca o gospodină care nu are voie să iasă din tipare. Chiar şi mie mi s-a spus: „De ce nu te întorci la cratiţă?\”. Şi la dezbaterea televizată am fost privită într-un mod ciudat. Domnul Iliescu mă privea aşa cu un aer patern, domnul Petre Roman îmi zâmbea complice spunându-mi „nu ştiu ce naiba cauţi aici, dar e amuzant să fii şi tu\”. Iar Corneliu Vadim Tudor mă privea ca şi cum nu existam”, declara aceasta.

Abia la mulți ani distanță, alte două femei au avut curajul să urmeze același drum, intrând în cursa prezidențială. Este vorba despre Monica Macovei și Elena Udrea, care au candidat la alegerile din 2014. Prima candida ca independent, iar cea de-a doua era susținută PNȚCD. Ambele recunoșteau că, într-un domeniu dominat de bărbați, era aproape imposibil să nu se lovească de prejudecăți.

„La un mandat, era o perioadă în care am fost sigura femeie într-un guvern de bărbaţi şi condus de un prim-ministru bărbat şi am rezistat tuturor acelor bărbaţi care, la un moment dat sau la anumite momente, urlau la mine, să semnez acte pe care le consideram ilegale. Şi pe care nu le-am semnat. Şi cu toţi aceşti bărbaţi, care nu voiau nici DNA, nici ANI, nici declaraţii de avere, nici conflictul de interese să fie infracţiune, tot le-am făcut. Da?”, spunea Monica Macovei.

Elena Udrea s-a adresat femeilor încă de la începutul campaniei electorale. „Mă adresez femeilor. Zece ani m-am luptat cu toate prejudecățile. Le rog pe cele care cred că nu trebuie să existe discriminare să mă ajute să fac acest pas. Fac acest pas pentru toate femeile din această țară”, declara fosta ministră.

La următoarele alegeri din 2019, cursa pentru Cotroceni a adus în prim-plan alte două candidate – Viorica Dăncilă (PSD) și Ramona-Ioana Bruynseels (candidată independentă). Și cele două au întâmpinat atitudini ostile în mediul politic.

„Vreau să spun că am am fost premierul cel mai jignit din România, poate pentru că am fost femeie, nu înţeleg acest lucru. Nu înţeleg aceste jigniri, mai ales că ele vin din partea bărbaţilor. Mă întreb dacă aşa se comportă cu partenerele lor, aşa se comportă cu prietenele, cu soţiile. Putem avea o discuţie civilizată şi cred că la acest standard trebuie să ne raportăm, nu am să răspund celor care vin cu tot felul de jigniri şi cu tot felul de cuvinte grele, cu această violenţă verbală. Eu cred că nu asta caracterizează poporul român şi dacă ei cred că aşa câştigă mai mult şi că venind cu aceste jigniri şi dezinformări sunt mai puternici, eu le spun că se înşală. Cred că aceasta dovedeşte calitatea lor şi dacă ne judecă pe noi, prima dată trebuie să uite în oglindă şi să vadă cum sunt ei pentru că în momentul în care vii cu astfel de jigniri… citeam astăzi un nou membru în politică, a dus nişte aprecieri şi nişte expresii greu de calificat”, a spus Viorica Dăncilă.

La alegerile anulate de anul trecut, mai multe femei și-au depus candidatura la alegerile prezidențiale. Este vorba despre Elena Lasconi, Ana Birchall și Alexandra Păcuraru. Acum, la alegerile din mai, au candidat doar fosta lideră USR și Lavinia Șandru.

