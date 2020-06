Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu se mută în online. Și e gratuit!

Azi începe FITS 2020, a 27-a ediție a festivalului, exclusiv online și gratuit! Peste o sută de evenimente din 30 de țări, de pe cinci continente.

Peste 14.400 de minute de teatru, dans, muzică, circ contemporan, conferințe, dezbateri, spectacole lectură și spectacole pentru copii vor fi difuzate gratuit, din 12 până pe 21 iunie, pe site-ul FITS, www.sibfest.ro, dar și pe pagina de Facebook și canalul de YouTube https://www.youtube.com/user/FITSibiu.

Ediția din acest an va avea nu mai puțin de 13 secțiuni distincte: teatru, dans, outdoor, circ contemporan, muzică, operă, film, conferințe speciale, Therme Forum, Bursa de Spectacole, Platforma doctorală, dar și o nouă secțiune, „FITS for KIDS”, cu un program care începe zilnic la ora 9.30 și ține până la finele zilei, ora 24.

Program FITS 2020 Ediție specială #online „Puterea de a crede / Empowered”

VINERI, 12 iunie 2020

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

BIVOLUL ȘI IEPURAȘUL

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/1h

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:00

DUPĂ BĂTĂLIE

AFTER THE BATTLE

Un spectacol de: Pippo Delbono

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Pippo Delbono Company

ITA/teatru/1h51min

Spectacol în limba italiană

Traducere în limbile engleză și română

13:00

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU SASHA WALTZ

DEU/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză

Traducere în limba română

14:00

MEMORANDUM

Coregrafia: Amir Kolben

Kolben Dance Company

ISR/dans/1h

Nerecomandat celor sub 12 ani

14:00

REUNIFICAREA CELOR DOUĂ COREI & OM FĂRĂ OM (Oriunde mă duc, numai de mine dau)

La réunification des deux Corées &A Man Without a Man (Wherever I Go, All I Find is Myself)

De: Joël Pommerat și Valentin Nicolau

Traducerea: Vlad Russo și Anca Bărbulescu (trad. în engleză)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacol lectură audio/1h2min

Eveniment în limba română

15:00

CARACTERE

THE CHARACTER

Un spectacol de: Hideki Noda

Tokyo Metropolitan Theatre

JPN/teatru/2h10min

Spectacol în limba japoneză

Traducere în limbile engleză și română

17:10

VICE VERSA

Coregrafia: Nicole Mossoux și Patrick Bonté

Compagnie Mossoux-Bonté

BEL/dans/18min

Nerecomandat celor sub 14 ani

17:30

ADRIANA LECOUVREUR

Muzica: Francesco Cilea

Libret: Arturo Colautti

Regia: David McVicar

Film: François Roussillon

The Royal Opera House

GBR/operă/2h25min

Spectacol în limba italiană

Traducere în limbile engleză și română

20:00

FRAȚI ȘI SURORI – Partea I

BROTHERS AND SISTERS – Part one

De: Fyodor Abramov

Regia: Lev Dodin

Maly Drama Theatre – Theatre of Europe

RUS/teatru/2h30min

Spectacol în limba rusă

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani

22:30

INTER_RUPTED

Coregrafia: Aditi Mangaldas

Aditi Mangaldas Dance Company – The Drishtikon Dance Foundation

IND/dans/1h5min

23:36

MUZICĂ FADO

Cláudia Duarte, João Farinha & Fado ao Centro na Casa de Música, Cristiana Águas, Sara Correia

PRT/muzică/14min

FIECARE EVENIMENT VA FI RETRANSMIS DUPĂ 12 ORE

SÂMBĂTĂ, 13 iunie 2020

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

DE CE ESTE BLÂNDĂ OIȚA

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/1h

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

10:00

TEATRU ȘI IDENTITATE CULTURALĂ: INDIVID ȘI COLECTIVITATE

Conferință, ediția 2020 – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Platforma Internațională de Cercetare Doctorală în Artele Spectacolului și Management Cultural/2h30min

12:00

OMUL E OM

MAN EQUALS MAN

De: Bertolt Brecht

Regia: Kazuyoshi Kushida

Matsumoto Performing Arts Center

JPN/teatru/2h16min

Spectacol în limba japoneză

Traducere în limbile engleză și română

13:00

CĂTĂLIN ȘTEFĂNESCU ÎN DIALOG CU ANGELA GHEORGHIU

ROU/conferințe speciale/1h

Conferință în limba română

Traducere în limba engleză

14:00

DIN MINUNATA LUME A ANIMALELOR: CONVERSAȚIE NOCTURNĂ & DIAMANTELE SUNT CĂRBUNI CARE S-AU PUS PE TREABĂ

Del maravolloso mundo de los animales: conversación nocturna &Diamonds are Coal that Got Down To Business

De: Daniel Veronese &Paweł Demirski

Traducerea: Luminița Voina-Răuț & Sabra Daici (trad. în engleză Artur Zapałowski)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h3min

Eveniment în limba română

14:15

HORS-CHAMP

Coregrafia : Michèle Noiret

Compagnie Michèle Noiret

BEL/dans/1h27min

15:45

BEȚIE

THE DRUNKS

De: Ivan Viripajev

Regia: Radu Afrim

Teatrul Naţional Târgu-Mureş – Compania „Tompa Miklós”

ROU/teatru/3h15min

Spectacol în limba maghiară

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 18 ani

19:00

KÖRPER

Coregrafia: Sasha Waltz

Sasha Waltz & Guests

DEU/dans/58min

Nerecomandat celor sub 16 ani

20:00

FRAȚI ȘI SURORI – Partea II

BROTHERS AND SISTERS – Part two

De: Fyodor Abramov

Regia: Lev Dodin

Maly Drama Theatre – Theatre of Europe

RUS/teatru/2h54min

Spectacol în limba rusă

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani

23:00

PAZNICUL TEMPLULUI

LE GARDIEN DU TEMPLE

Film realizat de Xbo Films după un spectacol al companiei La Machine

Regia: Dominique Deluze & Sylvain Luini

FRA/stradă/35min

Spectacol în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

23:35

MUZICĂ GOSPEL

CK Gospel Choir, The Sey Sisters, Birmingham Community Gospel Choir, Gospel Touch Choir

Muzică/22min

FIECARE EVENIMENT VA FI RETRANSMIS DUPĂ 12 ORE

DUMINICĂ, 14 iunie 2020

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

STEAUA PLÂNGĂTOARE

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/1h

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

10:00

TEATRU ȘI IDENTITATE CULTURALĂ: INDIVID ȘI COLECTIVITATE

Conferință, ediția 2020 – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Platforma Internațională de Cercetare Doctorală în Artele Spectacolului și Management Cultural/2h30min

12:00

CERERE ÎN CĂSĂTORIE

A MARRIAGE PROPOSAL

De: A.P. Cehov

Regia: Alexandru Grecu

Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale”

MLD/teatru/1h22min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

Nerecomandat celor sub 14 ani

13:00

CĂTĂLIN ȘTEFĂNESCU ÎN DIALOG CU DENIS O’HARE

USA/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză

Traducere în limba română

13:30

8CHO, AERIAL TANGO

Coregrafia: Brenda Angiel

Brenda Angiel Aerial Dance Company

ARG/dans/55min

14:00

IUBIREA LA OAMENI (DIN VIAȚA ÎN PRAGUL IERNII ȘI ÎN AȘTEPTAREA VERII) &FORME (CORDELIA MCCLAIN)

Amor de gente (Escenas de vida en vísperas del invierno y a la espera del verano) &Shape (Cordelia Mcclain)

De: Dmitri Bogoslavski & Erik Ehn

Traducerea: Raluca Rădulescu (trad. în spaniolă Alberto Guarnieri) & Dan Sociu

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacol lectură audio/1h4min

Eveniment în limba română

14:30

D’ALE CARNAVALULUI

CARNIVAL STUFF

De: I.L. Caragiale

Regia: Silviu Purcărete

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

ROU/teatru/1h58min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

16:30

METAMORFOZA

METAMORPHOSIS

De: Franz Kafka

Regia: Wu Hsing-Kuo

Contemporary Legend Theatre

CHN-TWN/teatru/1h47min

Spectacol în limba chineză

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat sub 7 ani

18:17

AM IUBIT ȘI-AM SĂ IUBESC & CIULEANDRA

I HAVE LOVED AND WILL LOVE&CIULEANDRA

Un spectacol de: Adrian Naidin

Adrian Naidin Quartet

ROU/muzică/13min

18:30

AMATØR

Coregrafia: Jesús Carmona

Compañía de Flamenco Jesús Carmona

ESP/dans/1h25min

20:00

SINGUR ÎN BERLIN – Partea I

ALONE IN BERLIN – Part I

De: Hans Fallada

Regia: Luk Perceval

Thalia Theater Hamburg

DEU/teatru/2h

Spectacol în limba germană

Traducere în limbile engleză și română

22:00

LE BAL DES ANGES

Un spectacol de: Delphine Dartus & Hervé Perrin

Cie Bilbobasso

FRA/stradă/55min

23:00

BOYS DON’T CRY

Coregrafia: Hervé Koubi – Fayçal Hamlat

Compagnie Hervé Koubi

FRA/dans/53min

Spectacol în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

FIECARE EVENIMENT VA FI RETRANSMIS DUPĂ 12 ORE

LUNI, 15 iunie 2020

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RALEA

TREI FETE SFINTE

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/1h

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

11:00

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU AKRAM KHAN

GBR/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză

Traducere în limba română

12:00

AUTOBAHN – Ep. 1 – Funny

De: Neil LaBute

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

ROU/teatru/27min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:30

FAMILIA TOT

THE TOTH FAMILY

De: István Örkény

Regia:Alexandru Cozub

Teatrul Național „Mihai Eminescu”

MLD/teatru/2h26min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

13:00

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU PIPPO DELBONO

ITA/conferințe speciale/1h

Conferință în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

14:00

ANTISOCIAL

Text și traducere de Bogdan Georgescu

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/57min

Eveniment în limba română

15:00

ÎN TIMP CE PRIVEAM TAVANUL, AM ZĂRIT CERUL

I WAS LOOKING AT THE CEILING, AND THEN I SAW THE SKY

Muzica: John Adams

Libret: June Jordan

Regia: Eugen Jebeleanu

Dirijor: Vincent Renaud

Opéra de Lyon

FRA/operă/1h55min

Spectacol în limba engleză

Traducere în limba română

Nerecomandat celor sub 14 ani

16:00

CONFERINȚĂ DE DESCHIDERE – BURSE DE SPECTACOLE DIN LUME

Invitați: Constantin Chiriac, David Baile, Gilles Doré, Julie-Anne Richard, Nadia Guérette, Yan Pan, Yingqi Tang, Faisal Kiwewa, Andy Beecroft, Mike Ribalta, Geir Lindahl, Dieter Jaenicke

Moderator: Cosmin Chivu

ROU-USA-CAN-CHN-UGA-AUS-ESP-NOR-DEU/Bursa de Spectacole Sibiu/1h40min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

17:00

AȘTEPTÂNDU-L PE GODOT

WAITING FOR GODOT

De: Samuel Beckett

Regia: Silviu Purcărete

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

ROU/teatru/2h

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză.

18:00

FESTIVALURILE ȘI CRIZA ARTELOR SPECTACOLULUI

Invitați: Constantin Chiriac, Tisa Ho, Alicia Adams, Naomi Campbell, Jens Frimann Hansen, Maja Mitić, Brnislava Jovanović, Eyal Sher, Maria Revyakina, Anthony Sargent

Moderator: Octavian Saiu

ROU-CHN,HKG-USA-CAN-DNK-SRB-ISR-RUS/Bursa de Spectacole Sibiu/1h40min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

19:00

CHOTTO DESH

Coregrafia: Akram Khan

Akram Khan Company

GBR/dans/56min

Spectacol în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 8 ani

20:00

CONVERSAȚII CULTURALE

Cu Noel Witts

Bursa de Spectacole Sibiu/1h

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

20:00

SINGUR ÎN BERLIN – Partea II

ALONE IN BERLIN – Part II

De: Hans Fallada

Regia: Luk Perceval

Thalia Theater Hamburg

DEU/teatru/1h37min

Spectacol în limba germană

Traducere în limbile engleză și română

21:37

MUZICĂ FADO

Cláudia Duarte, João Farinha&Fado ao Centro na Casa de Música, Cristiana Águas, Sara Correia

PRT/muzică/22min

22:00

CAÍDA DEL CIELO

Coregrafia: Rocío Molina

Rocío Molina Company

ESP/dans/1h36min

23:36

DANCING GRAFFITI – THERE’S ALWAYS A WALL

Un spectacol de: Katalin Lengyel & Szabolcs Tóth-Zs

Bandart Productions

HUN/stradă/22min

Spectacol în limba engleză

Traducere în limba română

Nerecomandat celor sub 16 ani

FIECARE EVENIMENT VA FI RETRANSMIS DUPĂ 12 ORE

MARȚI, 16 iunie 2020

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RALEA

GAIȚA ȘI TURTURICA

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/1h

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

11:00

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU PETER STEIN

DEU/conferințe speciale/1h

Conferință în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

12:00

AUTOBAHN – Ep. 2 – Bench Seat

De: Neil LaBute

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

ROU/teatru/35min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:40

4 WOMEN 4

Coregrafia: Manuel Ramírez

Manuel Ramírez Flamenco Ballet

ESP/dans /1h14min

13:00

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU LUK PERCEVAL

BEL/conferințe speciale/1h

Conferință în limbile franceză și engleză

Traducere în limba română

13:55

LO SPIRITO

Un spectacol Commedia dell’arte

Regia: Ofelia Popii și Ciprian Scurtea

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

ROU/spectacol de teatru studențesc/1h52min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

Nerecomandat celor sub 14 ani

14:00

FETE ÎN IUBIRE & MAL/PRAXIS

Girls in Love & MAL/PRAXIS

De: Irina Vaskovskaia &Bogdan Georgescu

Traducerea: Raluca Rădulescu (trad. în engleză de Elena D. Richard și Paul J. Richard) & Bogdan Georgescu și Stephen Motika

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h6min

Eveniment în limba română

15:50

CORIOLAN ȘI DU LINIANG – Partea I

CORIOLANUS AND DU LINIANG – Part one

Inspirat de: William Shakespeare &Tang Xianzu

Regia: Guo Xiaonan

Baiyue Culture Creative – Zhejiang Xiaobaihua Yue Opera Hangzhou

CHN/operă/1h41min

Spectacol în limba chineză

Traducere în limbile engleză și română

16:00

FESTIVALURI ÎN DIALOG – PARTEA I

Invitați: Petra Brylander, Gaurav Kripalani, Joan Clevill

Moderator: Nelson Fernandez

SWE-SGP-GBR/Bursa de Spectacole Sibiu/1h30min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

17:35

THE CURIOUS WORLD OF CIA LA TAL

Un spectacol-colaj de: Cia La Tal

Cia La Tal

ESP/stradă/13min

17:50

TRAGICOMEDY

Coregrafia: Gigi Căciuleanu

Gigi Căciuleanu Romania Dance Company

ROU/dans/1h10min

17:50

FESTIVALURI ÎN DIALOG – Partea II

Invitați: Petra Brylander, Gaurav Kripalani, Joan Clevill

Moderator: Nelson Fernandez

SWE-SGP-GBR/Bursa de Spectacole Sibiu/1h10min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

19:00

PARADISUL

PARADISE

Bazat pe „Divina Comedie” de Dante Alighieri

Regia: Eimuntas Nekrošius

Meno Fortas Theatre

LIT/teatru/1h17min

Spectacol în limba lituaniană

Traducere în limbile engleză și română

20:00

CONVERSAȚII CULTURALE

Cu Noel Witts

Bursa de Spectacole Sibiu/1h

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

20:17

DOMINOES

După un concept al lui Julian Maynard Smith

Station House Opera

GBR/stradă/8min

20:30

TREI SURORI

THREE SISTERS

De: A.P. Cehov

Regia: Peter Stein

Schaubühne Berlin

DEU/teatru/3h27min

Spectacol în limba germană

Traducere în limbile engleză și română

FIECARE EVENIMENT VA FI RETRANSMIS DUPĂ 12 ORE

MIERCURI, 17 iunie 2020

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

CEI DOI FECIORI DE ÎMPĂRAT

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/1h

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

11:00

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU KRZYSZTOF WARLIKOWSKI

POL/conferințe speciale/1h

Conferință în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

12:00

AUTOBAHN – Ep.3 – All Apologies

De: Neil LaBute

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

ROU/teatru/20min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:20

VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

De: William Shakespeare

Regia: Chris White

National Center for the Performing Arts – China

CHN/teatru/1h58min

Spectacol în limba chineză

Traducere în limbile engleză și română

14:00

ORLANDO SAU NERĂBDAREA & OTRAVĂ

Orlando ou l’Impatience &Poison/Gift (Eine Ehegeschichte)

De: Olivier Py & Lot Vekemans

Traducerea: Eugen Jebeleanu & Alexa Stoicescu (în germană de Eva Pieper și Alexandra Schmiedebach)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h3min

Eveniment în limba română

14:20

PROFESORUL BERNHARDI

PROFESSOR BERNHARDI

De: Arthur Schnitzler

Regia: Thomas Ostermeier

Schaubühne Berlin

DEU/Teatru/2h52min

Spectacol în limba germană

Traducere în limbile română și engleză

16:00

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII PRIN CULTURĂ

Invitați: Gina Kafedzhian, Vojislav Prkosovacki, Bojan Milosavljević, Henrik Sand Dagfinrud, Erni Kask, Giuliana Ciancio, Luca Ricci, Corina Panaitopol, Octavian Saiu

Moderator: Cosmin Chivu

BGR-SRB-NOR-EST-ITA-BEL-ROU/Bursa de Spectacole Sibiu/1h40min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

17:15

CORIOLAN ȘI DU LINIANG – Partea II

CORIOLANUS AND DU LINIANG – Part two

De: William Shakespeare&Tang Xianzu

Regia: Guo Xiaonan

Baiyue Culture Creative – Zhejiang Xiaobaihua Yue Opera Hangzhou

CHN/operă/1h27min

Spectacol în limba chineză

Traducere în limbile engleză și română

18:00

ARTELE SPECTACOLULUI-DIMENSIUNEA OUTDOOR

Invitați: Dan Bartha-Lazăr, Daisuke Kitagawa, Alfred Konijnenbelt, Matthias Rettner, Bruno Costa, Gabriele Koch, Francesco Marilungo, Stéphane Segreto-Aguilar, Pierre Sauvageot

Moderator: Cosmin Chivu

ROU-JPN-NLD-PRT-DEU-ITA-FRA/Bursa de Spectacole Sibiu/1h40min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

18:45

UR-HAMLET

Inspirat de: Saxo Grammaticus

Regia: Eugenio Barba

Film: Claudio Coloberti

Odin Teatret – Theatrum Mundi

DNK/teatru/52min

Spectacol în limba engleză

Traducere în limba română

19:37

MUZICĂ FADO

Cláudia Duarte, João Farinha & Fado ao Centro na Casa de Música, Cristiana Águas, Sara Correia

PRT/muzică/22min

20:00

CONVERSAȚII CULTURALE

Cu Noel Witts

Bursa de Spectacole Sibiu/1h

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

20:00

RICHARD AL III-LEA

RICHARD III

De: William Shakespeare

Regia: Silviu Purcărete

Tokyo Metropolitan Theatre

JPN/teatru/2h18min

Spectacol în limba japoneză

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 7 ani

22:20

DUST&LIGHT

Coregrafia: Alonzo King

Alonzo King Lines Ballet

USA/film/48min

23:10

THE FRAGRANCE OF TIME

Regia: Jerzy Zoń

Teatr KTO

POL/stradă/50min

FIECARE EVENIMENT VA FI RETRANSMIS DUPĂ 12 ORE

JOI, 18 iunie 2020

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

LUPUL PÂRCĂLAB

De: Petre Ispirescu

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/1h

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

11:00

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU THOMAS OSTERMEIER

DEU/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză

Traducere în limba română

12:00

AUTOBAHN – Ep.4 –Merge

De: Neil LaBute

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

ROU/teatru/35min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:35

TREI SURORI

THREE SISTERS

De: A.P. Cehov

Regia: Gábor Tompa

Teatrul Maghiar de Stat Cluj

ROU/teatru/2h33min

Spectacol în limba maghiară

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 14 ani

14:00

CONDIȚIA LUMII ARTEI

TENDINȚE MAJORE PRIVIND MODUL ÎN CARE MEDIUL CONSTRUIT FIZIC ȘI VIRTUAL MODELEAZĂ LUMEA ARTELOR SPECTACOLULUI

Therme Forum/2h

Eveniment în limba engleză

14:00

MULȚIMEA & CONSILIUL DE FAMILIE

The Crowd &Consejo Familiar

De: Nick Rongjun Yu & Cristina Clemente

Traducerea: Camelia Oană (trad. în engleză Gigi Chang revăzută de Claire Conceison) & Luminița Voina-Răuț (în catalană de Francesc Albiol)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h10min

Eveniment în limba română

15:10

CARNIVAL OF THE ANIMALS

Inspirat de: Camille Saint-Saëns

Un spectacol de: Yaron Lifschitz și Ansamblul Circa

Circa Contemporary Circus

AUS/circ contemporan/44min

15:55

MOBY DICK

De: Herman Melville

Film realizat după un spectacol de Stefano Tè

Regia: Raffaele Manco

Teatro dei Venti

ITA/stradă/1h21min

Spectacol în limba italiană

Traducere în limbile engleză și română

17:20

BAL MASCAT

MASQUERADE

De: Mihail Lermontov

Regia: Rimas Tuminas

Vakhtangov State Academic Theatre of Russia

RUS/teatru/2h12min

Spectacol în limba rusă

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani

19:35

WHITE NOISE

Coregrafia: Noa Wertheim

Vertigo Dance Company & the Revolution Orchestra

ISR/dans/1h

20:40

DOMNIȘOARA IULIA

MISS JULIE

De: August Strindberg

Regia: Thomas Ostermeier

Theatre of Nations – Moscow

RUS/teatru/1h36min

Spectacol în limba rusă

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 18 ani

22:20

R.O.O.M. – RANDOM. ORGAN. ORIENTED. MONSTER.

– Experimental dance series vol.1

Coregrafia: Jo Kanamori

Noism Company Niigata

JPN/dans/43min

23:05

RADIOUL URII

HATE RADIO

Regia: Milo Rau

Milo Rau/IIPM – International Institute of Political Murder

CHE-DEU/film/52min

Film în limbile franceză și germană

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani

FIECARE EVENIMENT VA FI RETRANSMIS DUPĂ 12 ORE

VINERI, 19 iunie 2020

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

UN OM TARE BOGAT

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/1h

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

11:00

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU EMMANUEL DEMARCY MOTA

FRA/conferințe speciale/1h

Conferință în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

12:00

AUTOBAHN – Ep.5 – Long Division

De: Neil LaBute

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

ROU/teatru/23min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:25

ANTY-GONE

TRIPTIC – PARTEA II

De: Alicja Bral

Regia: Grzegorz Bral

Song of the Goat Theatre

POL/teatru/50min

Spectacol în limba engleză

Traducere în limba română

13:15

RAMBUKU

De: Jon Fosse

Regia: Mihai Măniuțiu

Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara

ROU/teatru/1h14min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

Nerecomandat celor sub 18 ani

14:00

EXPRESIA ARTISTICĂ ȘI TRANSFORMAREA POVESTIRII

THERME FORUM: TEATRU ȘI ARHITECTURĂ 2018-2020- OBIECTIVE ȘI EXPERIENȚĂ

Therme Forum/2h

Eveniment în limba engleză

14:00

PRINȚESA DE CARTIER & TEROARE

La rea & Terror

De: Andrei Ivanov & Ferdinand von Schirach

Traducerea: Raluca Rădulescu (trad. din rusă) & Ciprian Marinescu (trad. din germană)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h17min

Eveniment în limba română

14:30

JUKEBOX

Un spectacol de: Yves Dagenais și Les Parfaits Inconnus

Les Parfaits Inconnus

CAN/circ contemporan/1h2min

Spectacol în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

15:30

CÂINELE FĂRĂ PENE

DOG WITHOUT FEATHERS

Inspirat de: João Cabral

Coregrafia: Deborah Colker

Companhia de Dança Deborah Colker

BRA/dans/1h7min

Spectacol în limba portugheză

Traducere în limbile engleză și română

16:40

VICTOR SAU COPIII LA PUTERE

VICTOR, OR POWER TO THE CHILDREN

De: Roger Vitrac

Regia: Emmanuel Demarcy-Mota

Théâtre de la Ville

FRA/teatru/1h46min

Spectacol în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 12 ani

18:30

LITTLE JOY

Un spectacol de: Joshua Monten

Joshua Monten Dance Company

CHE/stradă/21min

Nerecomandat celor sub 12 ani

18:55

DUNAS

Coregrafia: Maria Pagés & Sidi Larbi Cherkaoui

Maria Pagés & Sidi Larbi Cherkaoui

ESP-BEL/dans/1h10min

20:00

POVESTEA PRINȚESEI DEOCHEATE

THE SCARLET PRINCESS

Scenariu original de Silviu Purcărete, inspirat din Sakura Hime Azuma Bunshô, de Tsuruya Nanboku al IV-lea

Regia: Silviu Purcărete

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

ROU/teatru/2h15min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

Nerecomandat celor sub 16 ani

22:15

ORA SPANIOLĂ & COPILUL ȘI VRĂJILE

A SPANISH HOUR & THE CHILD AND THE MAGIC SPELLS

De: Maurice Ravel

Regia: Gábor Tompa

Dirijor: Selmeczi György

Opera Maghiară Cluj-Napoca

ROU/operă/1h43min

Spectacol în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

FIECARE EVENIMENT VA FI RETRANSMIS DUPĂ 12 ORE

SÂMBĂTĂ, 20 iunie 2020

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

OGARUL ȘI IEPURELE

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/1h

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

11:00

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU DECLAN DONNELLAN ȘI NICK ORMEROD

GBR/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză

Traducere în limba română

12:00

AUTOBAHN – Ep. 6 – Road Trip

De: Neil LaBute

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

ROU/teatru/30min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:30

KORI KORI

Film realizat după un spectacol de Jean-Raymond Jacob

Regia: Philippe Lachambre

Compagnie Oposito

FRA/stradă/58min

13:30

DOOMSDAY FLOWER

Coregrafia: Andressa Miyazato

Muzica: Jean Jacques Lemêtre

Jean Jacques Lemêtre, Li-Yu You, Andressa Miyazato

CHN-TWN-FRA-BRA/dans/1h10min

14:00

VIABILITATEA CULTURALĂ ȘI IMPACTUL SOCIAL: Explorarea gândirii evolutive despre finanțare și valoare în domeniul artelor

IDENTITATE CULTURALĂ ȘI URBANĂ, ECONOMIE ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ

Therme Forum/2h

Eveniment în limba engleză

14:00

SULKI ȘI SULKU POARTĂ CONVERSAȚII INTELIGENTE & WHITE ROOM

Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes & White Room

De: Jean-Michel Ribes & Alexandra Badea

Traducerea: Diana Nechit și Cristina Toma

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacol lectură audio/1h

Eveniment în limba română

14:40

MUZICA EXILULUI

SINGING IN EXILE

Regia: Nathalie Rossetti & Turi Finocchiaro

Teatr ZAR and Borak Films Company

POL-FRA-BEL/film/1h17min

Film în limbile engleză, franceză, spaniolă și armeană

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 15 ani

16:00

ABSOLUT!

ABSOLUTELY!

După „Ivan Turbincă” de Ion Creangă

Regia: Alexandru Dabija

Teatrul ACT

ROU/teatru/1h30min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

Nerecomandat celor sub 10 ani

17:30

PIXEL

Regia artistică și coregrafia: Mourad Merzouki

Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne (CCN) – Compagnie Käfig

FRA/dans/1h16min

18:46

LAGRIME DI SAN PIETRO

De: Orlande de Lassus

Regia: Peter Sellars

Dirijor: Grant Gershon

Los Angeles Master Chorale

USA/muzică/1h15min

20:00

MĂSURĂ PENTRU MĂSURĂ

MEASURE FOR MEASURE

De: William Shakespeare

Regia: Declan Donnellan

Cheek by Jowl & Moscow Pushkin Drama Theatre

RUS-GBR/teatru/2h

Spectacol în limba rusă

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani

22:00

POETUL ORB

THE BLIND POET

Un spectacol de: Jan Lauwers

Jan Lauwers & Needcompany

BEL/teatru/1h 54min

Spectacol în limbile arabă, engleză, olandeză, franceză, norvegiană și arabă tunisiană

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 14 ani

FIECARE EVENIMENT VA FI RETRANSMIS DUPĂ 12 ORE

DUMINICĂ, 21 iunie 2020

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

VRABIA ȘI STEJĂRELUL

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/1h

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

11:00

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU ROBERT WILSON

USA/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză

Traducere în limba română

12:00

AUTOBAHN – Ep.7 – Autobahn

De: Neil LaBute

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

ROU/teatru/27min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:30

ÎN MREJELE NOPȚII

THE GROUND SPIDER

Un spectacol de: Yamamoto Noh Theatre

Yamamoto Noh Theatre

JPN/teatru/47min

Spectacol în limba japoneză

Traducere în limbile engleză și română

13:20

NEO DERVISH

Un spectacol de: Ziya Azazi

Ziya Azazi

AUT-TUR/dans/1h

14:00

IUBIRE SECRETĂ PE TĂRÂMUL PIERSICILOR ÎN FLOARE & UN LOC STRATEGIC

Secret Love in Peach Blossom &Un lugar estratégico

De: Stan Lai & Garcia Morales

Traducerea: Camelia Oană (trad. în engleză și adapt. Stan Lai)& Luminița Voina-Răuț

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h8min

Eveniment în limba română

14:20

FRANCEZII

THE FRENCH

După „În căutarea timpului pierdut” de Marcel Proust

Regia: Krzysztof Warlikowski

Nowy Teatr

POL/teatru/3h45min

Spectacol în limba poloneză

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani

18:05

IF AT ALL

Coregrafia: Rami Be’er

Kibbutz Contemporary Dance Company

ISR/dans /1h

19:10

LIVADA DE VIȘINI

THE CHERRY ORCHARD

De: A.P. Cehov

Regia: Lev Erenburg

Nebolshoy Drama Theatre

RUS/teatru/2h23min

Spectacol în limba rusă

Traducere în limbile română și engleză

Nerecomandat celor sub 16 ani

21:33

RĖSPIRE

BREATH

Regia: Johanne Humblet

Les filles du renard pâle

FRA/stradă/2min

21:40

MESIA

MESSIAH

De: George Frideric Handel

Adaptare de: Wolfgang A. Mozart

Regia: Robert Wilson

Dirijor: Marc Minkowski

Mozarteum Foundation Salzburg, Salzburg Festival și Théâtre des Champs-Elysées; Compania de producție: Unitel

AUT-FRA-DEU/operă/2h15min

Spectacol în limba germană

Traducere în limbile engleză și română

Spectacol difuzat doar pe teritoriul României

23:55

SPECTACOL PIROTEHNIC ȘI MULTIMEDIA

PYROTECHNICAL AND MULTIMEDIA SHOW

Groupe F

FRA/stradă/3min

FIECARE EVENIMENT VA FI RETRANSMIS DUPĂ 12 ORE

PROGRAMUL DE EVENIMENTE AL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE TEATRU DE LA SIBIU, EDIȚIA ONLINE 2020, POATE FACE OBIECTUL UNOR MODIFICĂRI.