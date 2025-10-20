Tabu
FETIȚA ALINEI LAUFER NU VA FI BOTEZATĂ: „AVEM ALTE OBICEIURI”

by Andreea Damian
Alina Laufer a născut, în urmă cu o lună, cel de-al patrulea ei copil, o fetiță perfect sănătoasă, căreia i-a pus numele Eden.

Alina Laufer a făcut primele declarații despre botezul fetiței și a explicat de ce nu va fi creștinată.

Alina Laufer a explicat că în religia lor nu există taina botezului. „Nu, la noi nu este botez. Nu există, în credința și în religia noastră (n.red. – la evrei) nu avem botez. Adică nu este taina botezului, dar avem alte obiceiuri și, probabil, o să facem o petrecere, dar când o să fie puțin mai măricică”, a declarat Alina Laufer la Știrile Antena Stars.

Alina Laufer a simțit că și cel de-al patrulea copil are nevoie de un nume la fel de special, ca și ceilalți trei: Karina, Nathaniel și Davina. „Nu ni se potrivea absolut niciun nume de fetiță și când Ilan mi-a citit la un moment dat mai multe nume și a ajuns la Eden, a fost singurul care mi-a făcut inima să tresare”, a spus Alina Laufer.

În februarie 2021, Alina Laufer năștea prematur gemenii Davina și Nathaniel. Soția lui Ilan Laufer a stat internată în spital câteva săptămâni bune. Băiețelul a fost cel care a fost mai problematic și a plâns încontinuu timp de patru luni. Nathaniel a fost intubat mult timp și a avut o problemă cu refluxul.

