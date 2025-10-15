FETIȚĂ SAU BĂIEȚEL? EMILY BURGHELEA ȘI SOȚUL EI AU FĂCUT ANUNȚUL AȘTEPTAT DE TOATĂ LUMEA

Emily Burghelea a adus pe lume cel de-al treilea copil luni, 13 octombrie 2025. Vedeta a ținut secret sexul bebelușului până la nașterea lui.

Recent, soțul ei, Andrei, a publicat prima fotografie cu chipul bebelușului, care este înfășat într-o păturică albastră, semn că cel de-al treilea copil este băiețel. „Universul meu”, a scris Emily Burghelea în secțiunea de comentarii.

Emily Burghelea, la un pas să nască în lift

Vedeta a povestit cum nașterea a fost una de neuitat. Travaliul a început brusc, în toiul nopții, iar când a ajuns la spital era deja complet dilatată. „Am născut îmbrăcată… La și 4 minute ieșeam din parcarea subterană, la și 16 minute aveam în brațe o minune! M-am trezit din somn cu contracții, am făcut câțiva pași, am început să mă pregătesc, iar când să mă încalț, mi s-a rupt apa ca în filme. De atunci a început numărătoarea inversă, atunci au început emoțiile adevărate și parcă timpul a început să se dilate pentru noi.

Văd și acum cum Andrei strângea bagajul care, deși era făcut, nu era închis, văd cum săreau lucruri din el și noi alergam la lift, am chemat o vecină să stea cu copiii care dormeau și am plecat de urgență la spital. În mașină contracțiile au început să fie mari, spre foarte mari, iar Andrei a condus ca un erou până la spital, am făcut fix 2 minute și noroc că era noapte! Noroc că și-a amintit drumul, eu nu mai știam pe ce lume sunt.

La intrarea în spital am simțit că nu mai pot și că îmi vine să mă întind, m-a luat în brațe și m-a dus înăuntru, la camera de gardă, unde o doamnă foarte drăguță a verificat dilatația și a țipat pe hol: «NAȘTE!!! E dilatată complet! Aduceți targa!». M-am dat jos de pe masă, m-am pus într-un scaun cu rotile și văd și acum, în reluare, cum toată lumea alerga odată cu mine spre lifturi, Andrei a fost primul, a apăsat pe buton și am urcat cu toții, iar până la etajul 5 am făcut o eternitate”, a mărturisit Emily Burghelea pe Instagram.

Și a continuat: „Mă chinuiam să nu împing și am fost la un pas de a naște în lift! Am ajuns în sala de nașteri și un alt hop a fost să mă așez pe masa de naștere, m-am ridicat singură și m-am așezat ușor, poate că acela a fost unul dintre cele mai complicate momente din viața mea. Andrei nu mai era acolo să mă ia în brațe, îl trimiseseră să se schimbe și a trebuit să mă ridic pe picioarele mele, să fac câțiva pași în expulzie aproape și să mă așez singură pe masă, dar am reușit!

Iar în momentul în care m-am așezat, am și născut! Andrei a văzut momentul din pragul ușii, la fel ca și medicul meu curant, am născut în regim de urgență, mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, un travaliu inexistent aproape, o rupere de membrane perfectă, exact ca în filme, iar atât de emoționată nu am fost în viața mea. Încă nu mi-am revenit, am născut efectiv îmbrăcată, într-o forfotă generală cu toată lumea care roia în jurul meu, dar eu nu auzeam nimic și nici nu simțeam nimic.

A fost ca un vis și tot ce-mi amintesc este momentul în care mi-am privit pentru prima dată în ochi minunea, primul contact piele pe piele, mirosul și avalanșa de fericire care mi-a inundat atunci corpul, din cap până în picioare, ca o baie în lumină, așa cum a spus și Andrei, atunci l-am simțit pe Dumnezeu, și am simțit cum îngerii cântă în cor pentru noi, a treia oară!”.

Emily Burghelea și Andrei mai au doi copii: o fetiță pe nume Amedeea și un băiețel pe nume Damian. Familia lor s-a mărit cu încă un membru, iar micuții sunt nerăbdători să își cunoască frățiorul.

Sursa: Tabu.RO